HDBank Green Marathon 2025 mở rộng quy mô

Mùa giải thứ 4 HDBank Green Marathon diễn ra 27-28/9 tại Cần Giờ, quy tụ 4.000 vận động viên với nhiều điểm mới về đường chạy, tiện ích, hoạt động cộng đồng.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình của giải chạy Cần Giờ Xanh khi chính thức mang tên HDBank Green Marathon, mở rộng quy mô và nâng cấp trải nghiệm.

Giải năm nay thu hút 4.000 VĐV, tăng 1.000 so với các mùa trước. Đường chạy tiếp tục có sự góp mặt của nhiều elite hàng đầu như Đặng Anh Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Văn Khang cùng đông đảo runner đến từ TP HCM và các tỉnh lân cận. Song hành với đường chạy là các hoạt động CSR gồm làm sạch bãi biển, trồng cây, trao quà trung thu, tặng xe đạp cho trẻ em khó khăn.

Cung đường chạy xanh của HDBank Green Marathon. Ảnh: HDBank

Bước sang mùa thứ 4, với sự đồng hành của HDBank, giải mang thông điệp "lan tỏa xanh - nhịp sống số", hướng đến việc kết nối thể thao với công nghệ, cộng đồng với phát triển bền vững. Lần đầu tiên, vận động viên có thể trải nghiệm các tiện ích tài chính số ngay tại khuôn khổ sự kiện. Các cự ly thi đấu gồm Kids Run, 5 km, 10 km, half marathon và marathon, kèm nhiều nội dung vui nhộn như "chồng cõng vợ", "tiếp sức đồng đội". Sau đường đua, khu vực phục hồi miễn phí cung cấp dịch vụ massage, bổ sung dinh dưỡng và tư vấn từ chuyên gia.

Giải tiếp tục diễn ra tại khu vực được mệnh danh "lá phổi xanh" của TP.HCM, nơi có rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam do UNESCO công nhận.

Huỳnh Anh Khôi tham gia mùa thứ ba. Ảnh: HDBank

Từ năm 2022, cung đường này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với giới chạy bộ. Ba mùa giải trước, sự kiện thu hút khoảng 3.000 runner và lan tỏa thông điệp sống xanh qua nhiều hoạt động như trồng hàng nghìn cây xanh, thu gom rác thải ven biển, tổ chức hoạt động cộng đồng. Giải đấu cũng được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận, mở cơ hội để vận động viên ghi danh tại các giải quốc tế.

Từ mùa thứ 3, HDBank tham gia khâu tổ chức với vai trò nhà đồng hành Kim cương. Theo đơn vị, sự gắn kết giữa giải chạy và các hoạt động xã hội – môi trường giúp nâng cao giá trị cộng đồng, đồng thời thu hút sự góp mặt của nhiều runner nổi tiếng. "Hàng nghìn runner góp mặt mỗi mùa giải cho thấy sức hút, lan tỏa cảm hứng vận động, sống xanh đến cộng đồng yêu chạy bộ", vị đại diện nói.

Runner thi đấu trên cung đường xanh. Ảnh: HDBank

HDBank Green Marathon do HDBank và Unique Event & Media phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM. Sự kiện hướng tới mục tiêu trở thành một giải chạy thường niên, kết nối cộng đồng yêu thể thao, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tinh thần bền bỉ.

Hoài Phương