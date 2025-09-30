HDBank Green Marathon 2025 ghi điểm với runner nhờ dấu ấn 'xanh'

Giải chạy 4.000 VĐV tại Cần Giờ lan tỏa thông điệp “xanh” qua cung đường chạy xuyên rừng ngập mặn, các hoạt động trồng rừng, làm sạch bãi biển.

Hơn 4.000 runner từ nhiều tỉnh, thành đã tham gia HDBank Green Marathon 2025 trong hai ngày 27–28/9, chinh phục các cự ly từ 5km đến 42km. Điểm đặc biệt là đường chạy đưa vận động viên xuyên qua rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới, nơi hội tụ nhiều loài động, thực vật đặc trưng của vùng đất ven biển.

Khác biệt lớn nhất của HDBank Green Marathon 2025 so với nhiều giải khác là trải nghiệm thiên nhiên. Vận động viên xuất phát tại Nhà thi đấu Cần Giờ trong không khí trong lành, băng qua hơn 20km đường Rừng Sác, bao quanh bởi mảng xanh, gần như rất ít công trình xây dựng. Từ 5h30, khi trời bắt đầu sáng, runner còn có thể quan sát nhiều đàn chim di cư trên những cánh rừng. Cơn mưa buổi sáng làm không khí thêm dịu mát, tạo trải nghiệm thi đấu thuận lợi.

Cung đường xanh xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Trần

Anh Nguyễn Văn Hậu (Đồng Nai), tham gia cự ly 42km, cho biết từng chạy nhiều giải tại TP HCM, nhưng đây là lần đầu anh hòa mình vào mảng xanh rộng lớn. Đường đua có vài cây cầu nhưng độ dốc không lớn, chủ yếu là những đoạn dài, bằng phẳng, do đó, thuận lợi để vừa chạy vừa cảm nhận thiên nhiên. "Vừa chạy vừa hít thở không khí rừng, cảm giác rất khác biệt, sảng khoái", anh Hậu nói.

Trong khi đó, chị Ngọc Anh, runner từ Tây Ninh, cho biết việc chạy giữa không gian xanh tạo tâm lý thoải mái hơn. Ít khí thải và công trình xây dựng giúp đường chạy trở nên cuốn hút, hỗ trợ VĐV tối ưu thành tích. "Thời tiết dịu mát, tâm lý thoải mái giúp tôi lập PR ở giải", chị Ngọc Anh khẳng định.

Ngoài trải nghiệm thể thao, ban tổ chức cũng chú trọng hạn chế rác thải nhựa, bố trí trạm tiếp nước bằng cốc giấy, khuyến khích runner tự mang bình cá nhân.

Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa khi VĐV chạy qua đường Rừng Sác. Ảnh: HDBank

Thông điệp xanh còn được thể hiện qua các hoạt động bên lề. Trước ngày đua, hàng trăm runner và tình nguyện viên, ban tổ chức đã tham gia chương trình trồng 1.000 cây xanh tại Cần Giờ. Cùng với đó là hoạt động làm sạch bãi biển, thu gom rác thải nhựa, tạo cảnh quan sạch đẹp hơn cho điểm đến.

Theo đại diện HDBank, mỗi cây xanh được trồng tại giải chạy đều mang ý nghĩa bù đắp cho lượng khí thải từ hoạt động di chuyển, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. "Thông qua giải, chúng tôi gửi lời kêu gọi cộng đồng chung tay gìn giữ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá tại Cần Giờ - lá phổi xanh của TP HCM", đại diện HDBank nói.

Trước sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Giờ là huyện duy nhất của TP HCM có biển, đồng thời là lá phổi xanh với diện tích rừng ngập mặn hơn 34.000 ha. Việc tổ chức HDBank Green Marathon tại đây được đánh giá góp phần quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn môi trường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Văn hóa doanh nghiệp HDBank nhận định giải chạy cho thấy thể thao có thể trở thành cầu nối để lan tỏa lối sống xanh. "Chúng tôi mong muốn mỗi runner khi rời Cần Giờ sẽ mang theo thông điệp gìn giữ môi trường, áp dụng vào đời sống hằng ngày", bà Thủy nói.

Hoài Phương