Hậu trường tạo bàn tay Thing trong 'Wednesday'

Ảo thuật gia Victor Dorobantu phải chui vào gầm giường, trốn sau cửa để che đi cơ thể, chỉ để lại bàn tay khi đóng "Wednesday".

Thing do họa sĩ Charles Addams - tác giả sáng tạo nên các nhân vật gia đình Addams - giới thiệu lần đầu trong cuốn sách Homebodies năm 1954. Trong series Wednesday, Thing là trợ thủ đắc lực của nữ chính, có suy nghĩ và nhận thức. Để thực hiện các phân cảnh của Thing, đạo diễn Tim Burton phối hợp giám sát hiệu ứng hình ảnh Tom Turnbull và ảo thuật gia người Romania Victor Dorobantu - người hóa thân bàn tay ma quái.

Các trích đoạn có bàn tay Thing trong 'Wednesday' Các trích đoạn có bàn tay Thing trong "Wednesday". Video: Netflix

Theo Collider, Tim Burton phác thảo tạo hình từ giai đoạn tiền kỳ, với hình ảnh bàn tay như thể từng bị chặt đứt, khâu vá lại nhiều lần. Ông muốn Thing xuất hiện trên màn ảnh với độ chân thực cao, do đó êkíp lựa chọn cách quay trực tiếp với diễn viên thật thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo máy tính.

Đoàn phim thử nhiều phương án, nghiên cứu kịch bản để tìm ra cách thể hiện hiệu quả. Trên trường quay, Victor Dorobantu mặc bộ đồ liền xanh dương có thể xóa đi khi hậu kỳ mà không ảnh hưởng đến các chi tiết khác, chỉ giữ lại bàn tay được hóa trang.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Dorobantu cho biết việc hóa thân Thing tốn nhiều công sức do anh cao gần 1,9 m và cân nặng khoảng 100 kg. Bộ đồ thiết kế riêng cho anh, phải chỉnh sửa nhiều chi tiết để vừa vóc dáng. Nhằm giảm bớt công việc cho đội VFX, Dorobantu nhiều lần chui vào gầm giường, nấp sau cửa để che khuất cơ thể.

Ảo thuật gia nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu và các động tác chỉ huy trong quân đội để tìm ra cách truyền đạt cảm xúc bằng cử chỉ. Anh cũng quan sát chuyển động của nhện, chuột để lấy cảm hứng.

"Tôi đã mất nhiều thời gian để luyện động tác cho ngón tay giữa. Đoàn phim chú ý đến từng tiểu tiết, những chi tiết tưởng chừng đơn giản lại đòi hỏi kỹ năng và sự linh hoạt, cho thấy thái độ ẩn sau mỗi hành động. Tim Burton tâm huyết với Thing đến nỗi ông sẵn sàng quay 20 lần cho một cảnh nếu cần", Dorobantu nói.

Ảo thuật gia Victor Dorobantu, 28 tuổi, trên phim trường "Wednesday". Ảnh: Netflix

Trang Variety nhận xét sự kết hợp giữa Dorobantu và Jenna Ortega - diễn viên thủ vai Wednesday - tạo nên nhiều phân đoạn nổi bật cho Thing. Ở mùa đầu, nhân vật xuất hiện trong cảnh Wednesday phát hiện Thing được bố mẹ gửi đến để theo dõi cô. Ngón trỏ và ngón giữa gập xuống để thể hiện sự trung thành, còn nỗi sợ hãi bộc lộ qua chuyển động nhanh, liên tục của các ngón tay.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét Thing mang đến những phút giây hài hước, cân bằng mạch phim gay cấn. Nhân vật tác động đến nhiều diễn biến quan trọng, giúp Wednesday điều tra vụ án, hỗ trợ cô trốn thoát, trở thành chỗ dựa tinh thần. Một người dùng X viết: "Thing luôn xuất hiện mỗi lúc Wednesday cần. Tôi muốn có người bạn như vậy".

Trailer 'Wednesday 2' Trailer mùa hai "Wednesday", Thing xuất hiện ở giây thứ 33. Video: Netflix

Wednesday ra mắt năm 2022, do Alfred Gough và Miles Millar sáng tạo cùng nhà sản xuất Tim Burton. Phim nối tiếp cảm hứng về các nhân vật trong tác phẩm The Addams Family, nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, hoạt hình, nhạc kịch. Kịch bản xoay quanh con gái cả lập dị của gia tộc Addams giàu có, kỳ bí. Mùa đầu đạt 252 triệu lượt xem, đứng top 10 phim truyền hình nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu suốt 20 tuần.

Phần hai ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 6/8, lấy bối cảnh Wednesday Addams (Jenna Ortega) trở lại Học viện Nevermore, được phong là "người hùng" sau khi cứu cả trường thoát khỏi quái vật Hyde. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày tựu trường, Wednesday gặp hàng loạt rắc rối: bị một kẻ bám theo, tình bạn với người sói Enid (Emma Myers) nảy sinh trục trặc, hàng loạt cái chết liên quan tới bầy quạ, và nhất là năng lực ngoại cảm của cô đột ngột biến mất.

Quế Chi (theo Vanity Fair, Hollywood Reporter)