Hậu trường tài tử Hollywood đóng người bệnh béo phì

Brendan Fraser nói việc mặc trang phục nặng 136 kg trong phim "The Whale" khiến tài tử đồng cảm với người mắc bệnh béo phì.

Tại Oscar 2023, tác phẩm The Whale mang về hai giải thưởng gồm Nam chính xuất sắc dành cho Brendan Fraser và Hóa trang xuất sắc. Ngoại hình nhân vật Charlie (Brendan Fraser đóng) gây chú ý bởi êkíp sử dụng các bộ phận giả, không sử dụng hiệu ứng kỹ xảo.

Hậu trường Brendan Fraser hóa thân trong phim 'The Whale' Hậu trường hóa trang cho tài tử Brendan Fraser trong phim "The Whale". Video: Stan Winston School of Character Arts

Tạo hình nhân vật do Adrien Morot thiết kế, Judy Chin trang điểm, Annemarie Bradley làm tóc. Trong bài phát biểu nhận giải, Adrien dành lời cảm ơn đến êkíp làm phim cùng những nghệ sĩ trang điểm đã cùng anh tạo ra nhân vật Charlie.

The Whale là tác phẩm thứ năm Adrien hợp tác cùng đạo diễn Darren Aronofsky. Theo Entertainment Weekly, việc thiết kế tạo hình cho nhân vật đòi hỏi êkíp phải có sự cảm thông và tôn trọng dành cho người mắc bệnh béo phì như Charlie.

Sau khi tham khảo ý kiến của Brendan và đạo diễn Darren Aronofsky về việc làm sao để diễn viên nhập vai tự nhiên mà không bị gò bó, Adrien quyết định chế tạo trang phục bằng silicone.

Nghệ sĩ và êkíp mày mò thực hiện hàng loạt thử nghiệm trong nhiều năm. Brendan sẽ đo các bộ phận trên cơ thể và gửi cho nhà thiết kế. Dựa vào dữ liệu nhận được, Adrien chỉnh sửa trang phục trên máy tính theo kích thước của diễn viên.

Thay vì sử dụng đất sét để hóa trang, Adrien điêu khắc bộ đồ trên máy tính dựa trên số liệu của tài tử. Nghệ sĩ áp dụng kỹ thuật in 3D để tạo khuôn và sau đó bơm silicone vào.

Trước khi phim bấm máy, Adrien mất 12 tuần tỉ mỉ thực hiện các bộ phận cơ thể, từ cằm đến cánh tay và chân. Bộ đồ không thể tái sử dụng, vì vậy nghệ sĩ phải làm 45 phiên bản cho 45 ngày quay. Trong đó, hai mảnh silicone được ghép vào phía trước và sau khuôn mặt diễn viên, kéo dài xuống ngực. Phần thân được làm bằng cao su latex. Hệ thống làm mát được giấu bên dưới ghế sofa trong nhà nhân vật Charlie.

"Trong phim, sức khỏe của nhân vật chính dần chuyển biến xấu. Chúng tôi tạo ra các bộ phận có màu sắc khác nhau để cho thấy tình trạng của Charlie đang suy giảm", Adrien nói với Variety.

Nghệ sĩ hóa trang Adrien Morot (trái), cùng chuyên gia tạo hình Kathy Tse (giữa) và nghệ sĩ thiết kế bộ phận nhân tạo Chris Gallaher (phải) điều chỉnh trang phục cho Brendan Fraser trước khi ghi hình phim "The Whale". Ảnh: Adrien Morot

Để vào vai, Brendan phải mặc những bộ đồ nặng từ 22,5 đến 136 kg. Tài tử bắt đầu thử trang phục cuối năm 2021. Mỗi ngày quay phim, anh mất khoảng sáu tiếng để hóa trang, năm người trong êkíp hỗ trợ mặc quần áo cho tài tử.

Theo LA Times, nếu Brendan cần đi vệ sinh, diễn viên phải báo trước cho đội ngũ trước 45 phút. "Chúng tôi phải đẩy anh ấy về phòng, tháo cánh tay ra, mở khóa móc ở phía dưới, đặt Brendan lại xe lăn và đưa vào nhà vệ sinh. Cần bốn người để làm điều đó", Adrien nói.

Trong buổi phỏng vấn trước liên hoan phim với Variety, diễn viên cho biết bộ đồ cồng kềnh, không hề dễ chịu khi mặc. Sau mỗi buổi ghi hình, tháo bỏ phục trang, Brendan đôi khi bị chóng mặt như say sóng.

"Khi bộ trang phục được cởi ra, tôi vẫn cảm thấy choáng váng, lảo đảo. Tôi cũng dần hiểu được một người có ngoại hình như thế phải chịu đựng thế nào về thể chất lẫn tinh thần", diễn viên nói với USA Today.

Theo Variety, Brendan tin tưởng nhà thiết kế, muốn Adrien tạo ra trang phục chính xác đến từng chi tiết. Adrien cũng dành lời khen ngợi cho chủ nhân giải Oscar, gọi Brendan là "người tốt nhất tôi từng gặp".

Adrien sinh năm 1970 ở Montreal, Canada. Nghệ sĩ từng hóa trang cho Jennifer Lawrence (vai Mystique) và Nicholas Hoult (Beast) trong X-Men: Days of Future Past (2014). Theo WWD, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ Motion Pictures mệnh danh Adrien là "bậc thầy phù thủy nhân tạo". Kỹ năng của Morot được công nhận suốt hơn một thập niên, từng được đề cử Oscar 2011 cho Hóa trang xuất sắc (phim Barney's Vision).

Hai cộng sự Judy Chin và Annemarie Bradley cũng từng đảm nhiệm hóa trang cho nhiều tác phẩm gây tiếng vang gồm Black Swan (2010), Little Women (2019), In the Heights (2021)...

Adrien Morot thiết kế tạo hình nhân vật Charlie trong phim "The Whale". Nghệ sĩ nói việc mặc bộ đồ nặng đến 136 kg giúp Brendan Fraser cảm nhận sự khó khăn trong việc đi lại của những người mắc bệnh béo phì như nhân vật Charlie. Ảnh: A24

Việc giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm là điều không tưởng với Adrien. "Khi còn nhỏ, tôi mơ ước là các tác phẩm của mình sẽ được đăng trên trang bìa tạp chí phim kinh dị Fangoria. Oscar là điều quá sức và xa vời với tôi", nghệ sĩ hóa trang nói với CityNews Montreal.

Trong khi The Whale mang về hai chiến thắng tại Oscar, tác phẩm bị một bộ phận khán giả và giới phê bình chỉ trích vì quyết định để Brendan Fraser hóa trang thành người béo phì. Tờ Guardian gọi bộ phim là "sự phản ánh nông cạn và kỳ thị trong giả thuyết của người gầy về những thân hình mập mạp".

Theo CityNews Montreal, Adrien đoán trước được phản ứng tiêu cực của khán giả. Tuy nhiên, anh ấn tượng với thông điệp tác phẩm mang lại, cố gắng hoàn thành trang phục bằng hết khả năng.

"Hóa trang làm tốt nhiệm vụ khắc họa cảm xúc của nhân vật trên màn ảnh. Tôi hy vọng Brendan lột tả vai diễn Charlie theo cách anh ấy mong muốn mà không bị phục trang cản trở", nghệ sĩ nói.

Quế Chi