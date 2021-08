'In the Heights': Giấc mơ tuổi trẻ

Sức sống, hoài bão tuổi trẻ cộng đồng người Mỹ gốc Latin được tái hiện qua câu chuyện đầy màu sắc trong phim "In the Heights".

* Bài tiết lộ nội dung phim

In the Heights trailer Trailer "In The Heights". Video: CGV.

Phim được chuyển thể từ nhạc kịch cùng tên của Quiara Alegría Hudes và Lin-Manuel Miranda, xoay quanh cuộc sống người Mỹ gốc Latin ở khu Washington Heights. Tiêu biểu cho cộng đồng là những gương mặt trẻ như Usnavi (Anthony Ramos đóng), Vanessa (Melissa Barrera), Nina (Leslie Grace) và Benny (Corey Hawkins). Họ có ước mơ riêng như được quay lại quê hương, trở thành nhà thiết kế thời trang, theo học tại Đại học Stanford, nhưng đều gặp phải trở ngại. Đan xen những câu chuyện vui buồn là mối tình lãng mạn nhen nhóm giữa cặp Usnavi - Vanessa, Benny - Nina. Trong lúc cuộc sống nhiều khó khăn, mọi người ở đây xôn xao khi một trong số họ trúng tờ vé số trị giá 96.000 USD.

Bám sát tinh thần vở nhạc kịch, các nhà làm phim vẫn có một số thay đổi trong bản điện ảnh. Tác phẩm mở đầu bằng cảnh Usnavi ngồi trên bãi biển, kể lại câu chuyện của anh với các bạn nhỏ. Yếu tố mới này ngoài tác dụng dẫn chuyện, còn góp phần tạo nên bất ngờ cho khán giả trong phần kết. Thời điểm tiết lộ và vai trò của chủ nhân tờ vé số trúng giải được đẩy ra phần cuối, giúp câu chuyện có chiều sâu và cảm xúc hơn. Nhiều tuyến phụ được xây dựng thêm như: Vanessa theo đuổi đam mê thời trang, hay Sonny (Gregory Diaz IV đóng) sống ở Mỹ mà không có giấy tờ. Các tuyến này giúp số phận nhân vật có thêm chiều sâu, đồng thời khiến động lực thúc đẩy hành động của họ thuyết phục hơn.

Đều là những gương mặt mới, dàn diễn viên chính để lại ấn tượng với người xem. Diễn viên gốc Puerto Rico - Anthony Ramos - sinh năm 1991, trưởng thành từ sân khấu nhạc kịch, từng góp mặt ở những vở nổi bật như Hamilton và In the Heights. Vai điện ảnh được công chúng biết đến nhiều nhất của Ramos là trong A Star Is Born (2018). Vai chính Usnavi là mốc son trong sự nghiệp của Ramos. Ngoài kỹ năng ca hát và vũ đạo, diễn xuất trước ống kính của Ramos thu hút nhờ sự tự nhiên, nhất là ở cảnh mang tính tự sự.

Diễn viên Anthony Ramos trong vai Usnavi và Melissa Barrera trong vai Vanessa (từ phải qua) ở một cảnh phim "In the Heights". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Ca sĩ kiêm diễn viên người Mexico - Melissa Barrera - gây chú ý với vẻ ngoài nóng bỏng, khỏe khoắn. Cô có sự kết hợp ăn ý Ramos qua những màn liếc mắt đưa tình hay giận hờn vu vơ. Bộ đôi diễn viên đóng tròn trịa kiểu tình cảm vừa chớm nở - rạo rực nhưng chưa đủ thời gian để trở nên sâu sắc.

Các diễn viên khác hoàn thành tốt vai trò tuyến phụ. Leslie Grace và Corey Hawkins thể hiện được hoài bão cùng tâm trạng ngổn ngang của những người trẻ. Gregory Diaz IV khiến người xem thích thú với vai Sonny lém lỉnh, đáng yêu. Các diễn viên gạo cội như Olga Merediz, Jimmy Smits truyền cảm hứng về một thế hệ đi trước, luôn quan tâm và hy sinh cho con cháu.

Những nét tiêu biểu trong lịch sử và văn hóa của người Mỹ gốc Latin được tái hiện qua tác phẩm. Washington Heights vào thập niên 1980 từng được ví như một "Cộng hòa Dominica thu nhỏ". Nhân vật chính Usnavi - sinh ra tại Dominica - thể hiện sự gắn bó với quê hương thông qua khát khao trở về đây gây dựng lại sự nghiệp dang dở của cha anh. Đa số họ kiếm sống từ việc lao động chân tay như bán tạp hóa, làm tóc, bán kem, lao công. Họ làm việc chăm chỉ dù thu nhập không cao và không ngừng vươn lên chạm tới những giấc mơ. Nina - người giành được học bổng và được gia đình chu cấp để học đại học Stanford - là niềm tự hào, đại diện cho khát vọng đổi đời của người nơi đây.

Gregory Diaz IV (phải) trong vai Sonny. Ảnh: Warner Bros. Pictures

Dù khó khăn, cộng đồng ở đây có sự gắn bó chặt chẽ, mọi người đều biết nhau và thường xuyên có những hoạt động chung như ăn uống, đi hồ bơi. Họ có thói quen ngồi chơi trước cửa nhà hoặc tập trung tại một khu vực sinh hoạt tập thể, một phần bởi mật độ dân cư cao và thiếu những công trình dân sinh hiện đại. Các bức tường và ga tàu điện ngầm được bao phủ bởi những bức tranh graffiti - bộ môn văn hóa đường phố được ưa chuộng tại Washington Heights.

Trong phim, một chi tiết được nhắc đến nhiều lần là những chiếc khăn tay của Abuela, gắn với câu thoại về đường thêu tỉ mỉ - như lời nhắc thế giới nhớ đến sự tồn tại của những người Mỹ gốc Latin. Đài NBC đánh giá tác phẩm mang đến hy vọng tươi sáng cho sự đột phá của dòng phim Latin tại Hollywood.

Tác phẩm kết hợp hài hòa giữa yếu tố nhạc kịch và điện ảnh. Phim sử dụng 16 trong 25 bài hát của nguyên bản nhạc kịch, phần âm nhạc chiếm gần 60 phút trên thời lượng 140 phút. Các bài hát được phối khí có màu sắc hiện đại, nổi bật với chất hip-hopera (hình thức hát opera với phong cách hip-hop), bên cạnh đó là những bài hát mang âm hưởng jazz, flamenco, ballad. Âm nhạc góp phần quan trọng trong việc tạo cảm xúc ở các phân cảnh, từ rộn rã như Carnaval del Barrio, đến lắng đọng như Paciencia y Fe.

In the heights Daphne Rubin-Vega hát "Carnaval del Barrio" trong "In the Height". Video: Warner Bros. Pictures

Các cảnh biểu diễn âm nhạc được dàn dựng công phu. Bài 96.000 được ghi hình tại hồ bơi Highbridge, với một màn múa đồng diễn dưới nước, quy tụ 500 diễn viên quần chúng. Bài It Won't Be Long Now được các nhà làm phim sử dụng kỹ xảo tạo nên vẻ siêu thực, với những cuộn vải khổng lồ bay giữa trời, thu lại vào trong ánh mắt của nhân vật Vanessa. Bài When the Sun Goes Down được thể hiện qua màn vũ đạo "không trọng lực" trên bờ tường căn hộ của Nina, với hình ảnh cây cầu biểu tượng George Washington ở cảnh nền. Ấn tượng nhất về khâu dàn dựng là cảnh biểu diễn bài Paciencia y Fe. Trong đó, các diễn viên quần chúng thể hiện vũ đạo tái hiện một số lát cắt trong lịch sử Cuba - quê hương của nhân vật Abuela (Olga Merediz đóng), và kết thúc bằng màn trình diễn ánh sáng trong đường hầm tàu điện ở nhà ga 191.

In the Heights do Jon M. Chu làm đạo diễn. Sau khi gây tiếng vang cùng Crazy Rich Asians và hai phần Step Up, Chu tiếp tục khẳng định thế mạnh ở những phim âm nhạc giàu năng lượng. Lin-Manuel Miranda - tác giả của phiên bản nhạc kịch - giữ vai trò nhà sản xuất bản chuyển thể. Miranda cũng từng đóng vai chính Usnavi trong các vở diễn sân khấu Broadway vào năm 2008. Ở bản phim, anh chỉ tham gia vai khách mời.

Phim được khán giả lẫn giới phê bình yêu thích, nhận điểm số cao với 84/100 tại Metacritic và 95% trên Rottentomatoes. Trước đó, tác phẩm công chiếu tại Liên hoan phim Tribeca, hồi tháng 6, phát hành đồng thời tại rạp cùng dịch vụ trực tuyến cùng tháng.

Minh Dương