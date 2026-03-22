Hầu hết xe bán tải chỉ được vào nội đô 21h-6h

Hà NộiTừ 2026, những dòng bán tải cabin kép như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton... được xem là xe tải thông dụng và hoạt động theo khung giờ riêng.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đối tượng điều chỉnh của quyết định 01/2026 của UBND thành phố là các loại xe tải thông dụng. Trong khi đó, phân loại xe tải được quy định theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải về phân loại phương tiện xe cơ giới.

Theo Thông tư 53/2026, xe bán tải có thể được xếp vào hai nhóm xe con pick-up hoặc xe tải pick-up và thông tin này sẽ được viết rõ trong giấy đăng ký của từng phương tiện. Hiện nay, hầu hết các dòng xe bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều được quy định là "xe tải pick-up cabin kép", tức thuộc nhóm xe tải thông dụng.

Như vậy, các dòng bán tải sẽ phải chịu điều chỉnh của quyết định 01/2026 của Hà Nội. Cụ thể, các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới hai tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm gồm 6h - 9h và 16h - 19h30). Các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo thông tư 39/2024 của Bộ GTVT, khối lượng toàn bộ là khối lượng của xe, người và hàng. Với cách tính này, các dòng bán tải phổ thông đều có khối lượng toàn bộ trên hai tấn. Như vậy, các dòng này chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Một mẫu Ranger lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Phân khúc xe bán tải chỉ có số ít dòng như Ford Ranger Raptor (tùy đời xe), Ram TRX 1500 được phân loại là ôtô con pick-up và không chịu tác động bởi quyết định của UBND thành phố Hà Nội. Nghĩa là không bị hạn chế thời gian hoạt động vào các tuyến đường trung tâm thành phố.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói đang phối hợp với Công an Hà Nội, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các hãng xe để thu thập số liệu, ghi nhận phản hồi và đánh giá thêm tác động của Quyết định 01/2026 đến việc lưu thông của xe bán tải trên địa bàn thành phố. Trung bình mỗi năm, Hà Nội có khoảng 1.000 xe bán tải, bao gồm cả pick-up cabin đơn lẫn cabin kép đăng ký ra biển số.

Năm 2025, toàn phân khúc xe bán tải bán ra 27.093 xe, chiếm khoảng 4,5% dung lượng toàn thị trường. Số xe bán tải bán ở Hà Nội là 10.642 xe, chiếm khoảng 40% tổng lượng bán ra của phân khúc.

