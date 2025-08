Harrison Ford: 'Tôi không nghỉ hưu'

Tài tử Harrison Ford, 83 tuổi, nói chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngưng diễn xuất bởi tin ngành điện ảnh cần những người lớn tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hôm 30/7, Harrison Ford - từng ghi dấu với Star Wars và Indiana Jones - cho biết: "Điều tôi thấy hấp dẫn ở công việc này là ngay cả khi già đi, bạn vẫn có vai để đóng, vì vẫn có những nhân vật cần đến người lớn tuổi thể hiện".

Harrison Ford trên bìa tạp chí Variety. Ảnh: Peggy Sirota

Diễn viên vẫn tìm được nhiều niềm vui trong diễn xuất. Việc hóa thân vào các nhân vật giúp ông luôn năng động, giữ tinh thần lạc quan. Với tài tử, mỗi vai diễn là cơ hội để học hỏi, kết nối với khán giả và góp phần kể những câu chuyện có ý nghĩa.

Dù tuổi cao, Harrison Ford đều đặn xuất hiện trong các dự án. Gần đây, ông tham gia Captain America: Brave New World của Marvel với vai Tổng thống Thaddeus Ross, hoàn tất ghi hình mùa ba loạt phim Shrinking - tác phẩm giúp nghệ sĩ lần đầu tiên nhận đề cử Emmy.

Trên phim trường, diễn viên duy trì năng lượng tích cực. Tại buổi quay cuối mùa ba Shrinking, ông gửi lời cảm ơn êkíp: "Các bạn là những người giỏi nhất trong ngành công nghiệp này. Tôi yêu nơi này, yêu công việc và mọi người. Hy vọng chúng ta có dịp trở lại và tiếp tục làm điều đó lần nữa".

Trailer phần hai 'Shrinking' Trailer "Shrinking" mùa hai. Harrison Ford vào vai tiến sĩ Paul Rhoades, mắc bệnh Parkinson. Paul là người thầy của nhà trị liệu Jimmy (Jason Segel đóng) đang chật vật vượt qua nỗi đau mất vợ. Video: Apple TV+

Trước đó, Ford góp mặt trong Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023), khép lại hơn 40 năm gắn bó với nhân vật biểu tượng. Năm 2017, ông đóng cùng Ryan Gosling ở Blade Runner 2049, tiếp nối bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển ra mắt năm 1982.

Ông là một trong số ít diễn viên có cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn hàng đầu thế giới như Steven Spielberg, Ridley Scott, George Lucas, Roman Polanski hay Francis Ford Coppola. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Spielberg nói không ai thay thế được vai Indiana Jones của nghệ sĩ.

Harrison Ford sinh năm 1942, là một trong những biểu tượng lớn của Hollywood, nổi danh qua loạt phim Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner, The Fugitive và Air Force One. Ông có "gia tài" điện ảnh đồ sộ với hơn 60 vai diễn, trong đó nhiều phim đạt doanh thu hàng trăm triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu vượt mốc 5,1 tỷ USD. Ngoài sự nghiệp, ông được biết đến với lối sống kín đáo và niềm đam mê với thiên nhiên. Những năm gần đây, Ford cùng vợ - diễn viên Calista Flockhart - sống tại trang trại riêng ở bang Wyoming. Ông dành thời gian cho các hoạt động bảo tồn môi trường và lái máy bay, sở thích ông gắn bó từ thập niên 1990.

Quế Chi (theo Variety, People)