Hansi Flick: 'Tôi phải cư xử lại, làm gương cho con cháu'

Bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài rồi mừng bàn thắng theo kiểu thô tục ở La Liga cuối tuần qua, HLV Barca Hansi Flick tự nhận bản thân phải thay đổi cách cư xử.

Flick nổi tiếng là người điềm tĩnh, đến mức gần như không thể bị lay chuyển, như cách ông tự nhận xét về tính cách tại họp báo trước trận Barca - Olympiakos ở lượt ba vòng bảng Champions League.

"Khi tôi còn dẫn Bayern và thắng Barca 8-2, ai cũng thấy tôi giữ nguyên một biểu cảm trên khuôn mặt, từ bàn đầu tiên, thứ hai cho đến thứ tám", Flick nhớ lại trận thắng vang dội ở tứ kết Champions League 2020 tại Lisbon, trong hành trình giành cú ăn sáu. "Mọi người còn bảo tôi là người không biết cười".

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ông chuyển đến Barca. Flick hiện lên với hình ảnh mới khiến dư luận Đức ngỡ ngàng. "Ông ấy mất bình tĩnh, phản ứng quá gay gắt và trong cùng một tình huống, nhận thẻ vàng đầu tiên rồi bị truất quyền chỉ đạo với thẻ vàng thứ hai", báo Đức Bild mô tả về vụ việc Flick bị đuổi khỏi sân trong trận thắng Girona ở La Liga hôm 18/10.

Hansi Flick lĩnh thẻ đỏ vì nóng nảy Hansi Flick bị đuổi vì phản ứng nóng nảy với trọng tài trong trận thắng Girona.

Ngay sau khi Flick bị truất quyền chỉ đạo, Barca ghi bàn ở phút bù giờ áp chót, ấn định tỷ số 2-1 và ông ăn mừng dữ dội với động tác "chặt tay áo" được xem là khiếm nhã trong văn hóa Tây Ban Nha – chi tiết không được ghi vào biên bản trọng tài.

Nhìn lại sự việc sau ba ngày, Flick tỏ ý xấu hổ với hình ảnh bản thân đã thể hiện trước công chúng. "Tôi không thích thấy mình như vậy trên truyền hình, cũng không muốn cháu trai tôi thấy người ông của nó hành động như vậy", nhà cầm quân 60 tuổi nói. "Có lẽ tôi cần thay đổi cách cư xử".

Hành động ăn mừng của Flick, tuy thô tục, được truyền thông Catalonia xem như bằng chứng về việc ông đã hòa hợp và thích nghi với văn hóa tại Barcelona. Flick cũng thừa nhận điều này: "Tôi không căng thẳng, nhưng cảm xúc của tôi giờ đã khác, tôi bộc lộ nó nhiều hơn. Barca đã thay đổi tôi hoàn toàn. Tôi thật sự cảm thấy mình yêu CLB, yêu thành phố Barcelona và con người nơi đây. Tôi muốn cống hiến tất cả. Tôi sống vì CLB".

Flick mừng bàn thắng theo cách tục tĩu trong văn hóa Catalonia. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ Bild, ngoài việc hòa mình vào môi trường mới, hành vi mất kiểm soát của Flick còn bắt nguồn từ áp lực tại đội bóng. Mùa trước, khi HLV người Đức xây dựng một đội hình vừa hấp dẫn vừa hiệu quả, đoạt mọi danh hiệu quốc nội tại Tây Ban Nha và vào bán kết Champions League, các tiền đạo chính là tuyến phòng ngự đầu tiên trong cách phòng ngự dâng cao để bẫy việt vị. Barca đạt trung bình 10,1 lần thu hồi bóng ở 1/3 cuối sân mùa trước. Nhưng mùa này, con số đó giảm xuống còn 8,1, tức là trung bình mất đi hai lần thu hồi bóng mỗi trận.

"Vấn đề nằm ở vị trí, cách bố trí đội hình và khoảng cách với đối thủ", Flick phân tích. "Nếu bạn đứng quá xa đối thủ, bạn sẽ thua vì phải chạy nhiều hơn, để đối thủ có thời gian xử lý, và điều đó giết chết hàng thủ của chúng tôi. Chúng tôi cần thay đổi".

Hansi Flick trong cuộc họp báo trước trận Barca - Olympiakos ngày 20/10. Ảnh: AFP

Sự thiếu kỷ luật trong khâu gây áp lực tầm cao đang gây ảnh hưởng đến hàng thủ Barca, khi họ đã để lọt lưới gần tương đương cả mùa trước: 1,2 bàn/trận so với 1,18 bàn/trận mùa này. Bên cạnh đó, hàng công cũng đang có dấu hiệu thiếu sắc bén. Barca giảm từ 2,9 bàn/trận mùa trước xuống còn 2,49 bàn/trận mùa này, và tỷ lệ chính xác trong khâu dứt điểm giảm từ 16,8% xuống 12,2%.

Sự vắng mặt hiện tại của Raphinha vì chấn thương được xem là tác động đến cả hai vấn đề. Mùa trước, ngôi sao người Brazil không chỉ khiến hàng thủ đối phương ngộp thở bởi sự bền bỉ và quyết liệt khi gây áp lực. Anh còn ghi 34 bàn và có 22 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Flick nhấn mạnh: "Tôi nhớ Raphinha, cậu ấy rất quan trọng mùa trước". Tiền đạo 28 tuổi đang hồi phục chấn thương cơ và Barca hy vọng anh có thể kịp bình phục trước trận El Clasico vào Chủ nhật này. Tuy nhiên, trong cuộc tiếp đón Olympiakos hôm nay, Raphinha sẽ vắng mặt cùng với Ferran Torres.

Barca đang đánh mất sự quyết liệt trong việc gây áp lực, Hansi Flick thì mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Olympiacos có lẽ không phải đội bóng khiến Flick thêm căng thẳng, nhưng vấn đề là vào cuối tuần này, Barca sẽ làm khách tại Santiago Bernabeu.

Hoàng Thông tổng hợp