Flick ăn mừng thô tục trong chiến thắng của Barca

Tây Ban NhaĐã phải nhận thẻ đỏ trong trận, HLV Hansi Flick may mắn không nhận thêm án phạt sau hành động ăn mừng khiếm nhã ở bàn ấn định 2-1 của Ronald Araujo trước Girona.

Ở vòng 8 La Liga tối 18/10, Barca áp đảo với thời lượng cầm bóng gần 70% và dứt điểm hơn gấp đôi đội khách, nhưng chỉ có thể kết liễu trận đấu vào phút 90+3 nhờ pha lập công của trung vệ Araujo.

Ba phút trước khi cầu thủ Uruguay lập công, HLV người Đức đã bị truất quyền chỉ đạo, sau khi nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Jesus Gil Manzano vì lỗi phản ứng. Bấy giờ, Flick chưa rời khỏi sân, kịp chứng kiến bàn thắng ấn định và có hành động ăn mừng khiếm nhã, thô tục trong văn hóa Tây Ban Nha: cánh tay trái của ông dập vào khuỷu tay phải trong sự phấn khích. Cảnh Flick ăn mừng được sóng truyền hình trận đấu ghi nhận.

Pha ăn mừng tục tĩu của HLV Flick. Ảnh: Chụp màn hình

Ở Tây Ban Nha, cử chỉ ăn mừng này được gọi bằng cái tên "corte de mangas", nghĩa đen là "chặt tay áo". Văn hóa Pháp thì gọi là "bras d'honneur" (cánh tay danh dự). Riêng với giới truyền thông thể thao Catalonia, họ gọi đó là "botifarra", tên của một loại xúc xích đặc trưng trong ẩm thực xứ này, vì động tác gập khuỷu tay giống với hình thù cây xúc xích.

Sau trận, phó chủ tịch Barca, ông Rafa Yeste hài hước bình luận trên chương trình Què t’hi jugues của đài phát thanh Cadena SER: "Cử chỉ của Flick giống như ‘botifarra’, một món ăn đặc trưng của Catalonia. Có vẻ Flick đã hòa nhập rất tốt với văn hóa nơi đây!"

Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha, ngôn ngữ cơ thể ấy từ lâu đã được xem là hành động xúc phạm thể hiện sự bất bình, thù hằn một cách thô tục, khiếm nhã – tương tự việc "giơ ngón tay thối" trong văn hóa của nhiều nước Tây phương khác – nếu nhắm vào một ai đó.

Với nền bóng đá nước này, hành động ăn mừng như của HLV người Đức, khi hướng tới CĐV, đối thủ hoặc nhất là các trọng tài, có thể dẫn tới án phạt nặng. Truyền thống ở giải La Liga ghi nhận án phạt cấm thi đấu hoặc chỉ đạo có thể lên tới 6 trận trong trường hợp nghiêm trọng nhất. Lúc ăn mừng, nhà cầm quân 60 tuổi thậm chí đã làm động tác "chặt tay áo" tới hai lần.

Sau trận, khi được hỏi về động tác ăn mừng đó có phải để trả đũa trọng tài chính vì đã truất quyền chỉ đạo của mình, Flick đã trả lời: "Bóng đá là cảm xúc. Đó chỉ là cảm xúc bộc phát của tôi, vì bàn thắng thứ hai thật tuyệt vời đối với tôi. Nó không hề hướng đến bất kỳ ai".

Bên cạnh đưa ra lời giải thích, Flick còn gặp may vì theo các báo Catalonia là SPORT và Mundo Deportivo, trong biên bản báo cáo trận đấu của trọng tài Jesus Gil, hành vi ăn mừng của ông không được ghi lại. Biên bản này chỉ đề cập đến hai thẻ vàng mà Flick phải nhận, đồng thời xác định ông sẽ chỉ bị cấm chỉ đạo trong trận El Clasico với Real Madrid ở vòng tiếp theo.

Cả hai thẻ vàng Flick nhận diễn ra chỉ trong vài giây ở phút 90. "Thẻ vàng đầu tiên ở phút 90 là cảnh cáo hành động vỗ tay thể hiện sự phản đối trước một quyết định của tôi", biên bản trọng tài viết. "Thẻ vàng thứ hai ngay sau đó là cảnh cáo vì thực hiện một cử chỉ cho thấy sự không đồng tình với thẻ vàng đầu tiên".

Ruud van Nistelrooy từng gặp rắc rối vì kiểu ăn mừng "corte de mangas" khi còn khoác áo Real.

Trong cuộc họp báo, Flick đưa ra lời phân trần, nói rằng việc ông vỗ tay lúc phải nhận thẻ vàng đầu tiên không hướng về trọng tài. "Không phải vậy, tôi chỉ muốn khích lệ Frenkie De Jong và trọng tài đứng ngay trước mặt", ông nói. "Tôi cố nói với ông ấy, nhưng ông ấy không muốn đối thoại và bỏ đi. Đó là quyết định của ông ấy và tôi chấp nhận. Có lẽ nhờ tôi bị thẻ đỏ mà chúng tôi đã thắng trận".

Do Flick không trực tiếp nhận thẻ đỏ mà chỉ là tích lũy hai thẻ vàng, ông sẽ không bị phạt cấm chỉ đạo từ hai đến ba trận, hoặc nghiêm trọng có thể bị cấm đến một tháng theo điều 127 của Quy tắc Kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật thuộc LĐBĐ Tây Ban Nha ban hành.

Đồng thời, một chi tiết phạm quy khác của Flick sau khi bị truất quyền chỉ đạo trong trận cũng may mắn thoát khỏi biên bản trọng tài. Đó là việc ông vẫn ở lại khu vực trước cửa đường hầm, thay vì vào thẳng phòng thay đồ. Theo quy định, "những người bị truất quyền chỉ đạo phải vào phòng thay đồ, không được phép xem trận đấu từ khán đài hoặc bất kỳ khu vực nào trong sân. Việc không tuân thủ quy định này có thể bị phạt từ một đến ba trận, kèm theo phạt tiền".

Như vậy, Flick thoát liền hai án phạt: một là vẫn ở lại sân xem trận đấu sau khi đã bị truất quyền chỉ đạo, và hai là ăn mừng với cử chỉ khiếm nhã. Do đó, ông sẽ trở lại băng ghế chỉ đạo Barca trong trận gặp Elche ở La Liga trên sân nhà vào ngày 3/11. Nếu Barca có ý định kháng cáo cho thẻ vàng đầu tiên của Flick, ông có thể chỉ đạo ngay trận El Clasico, dù chính ông thừa nhận rằng có lẽ Barca cũng khó lật ngược án phạt.

Tiền lệ về cử chỉ ăn mừng "chặt tay áo"

Trong quá khứ, cũng một trường hợp người Đức nổi tiếng khác từng có động tác ăn mừng giống Flick, là Bernd Schuster, cựu cầu thủ Barca lẫn Real. Năm 1983, trong trận chung kết Cup Nhà Vua giữa chính Baraa và Real ở La Romareda (Zaragoza), sau khi Marcos Alonso Pena (cha của cựu cầu thủ Chelsea Marcos Alonso) ghi bàn ấn định 2-1 cho Baraa từ đường kiến tạo của Diego Maradona, Schuster đã ăn mừng như vậy.

Khi Ruud van Nistelrooy còn khoác áo Real, anh cũng thực hiện động tác ăn mừng bàn thắng kiểu đó vào năm 2008 trước Real Zaragoza. Bấy giờ, cựu tiền đạo này được hỏi và đã rỏ ra ngạc nhiên, nói rằng cử chỉ này ở Hà Lan hay Đức hiếm khi nào bị coi là hành động xúc phạm một ai đó. Anh giải thích rằng đấy chỉ là biểu hiện cảm xúc sung sướng sau khi ghi bàn.

Một số tài liệu cho rằng cử chỉ "chặt tay áo" bắt nguồn từ thời Đế quốc La Mã, khi những người hành nghề mại dâm dùng nó để ra hiệu về việc họ sẵn sàng phục vụ. Theo thời gian, cử chỉ này ngày càng phổ biến trong đời sống, mang ý nghĩa miệt thị. "Corte de mangas" là một cử chỉ phổ biến ở Tây Ban Nha, Italy và do làn sóng nhập cư lớn diễn ra từ năm 1860 đến 1960, nó cũng xuất hiện ở Argentina và các khu vực khác thuộc Nam Mỹ.

Hoàng Thông