Barca chiếm đỉnh bảng La Liga

Tây Ban NhaRonald Araujo ghi bàn ở phút bù thứ ba giúp Barca thắng Girona 2-1 ở vòng 9 để tạm chiếm đỉnh bảng La Liga của Real Madrid.

Bước ngoặt đến ở phút 82, khi tỷ số đang là 1-1, HLV Hansi Flick tung Ronald Araujo vào thay Marc Casado. Araujo sở trường đá hậu vệ, nhưng được xếp đá tiền đạo để Barca có thêm nhân sự trong vòng cấm đối phương.

Ronald Araujo cởi áo mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Barca thắng Girona 2-1 ở vòng 9 La Liga trên sân Montjuic, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 18/10/2025. Ảnh: FC Barcelona

Chiến lược táo bạo này thành công mỹ mãn. Phút bù thứ ba, Frenkie de Jong thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Araujo băng cắt, đè mặt Vitor Reis và đá nối bằng chân phải chéo góc khiến thủ thành Paulo Gazzaniga chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Nhiều cầu thủ Girona ôm mặt, đổ gục xuống sân tiếc nuối. Araujo thì cởi áo ăn mừng phấn khích, chạy ra đường biên chia vui cùng đồng đội và người hâm mộ. Hậu vệ người Uruguay ghi bàn thứ hai tại La Liga mùa này, sau pha lập công trong trận thắng Real Oviedo 3-1 ở vòng 6 La Liga.

Khoảnh khắc lóe sáng của Araujo giúp Barca tạm chiếm đỉnh bảng La Liga với 22 điểm. Real có 21 điểm và sẽ trở lại vị trí dẫn đầu nếu thắng trên sân Getafe ở trận đấu muộn hôm nay 19/10.

Pedri sút chân trái mở tỷ số. Ảnh: FC Barcelona

Trên sân Montjuic hôm qua, HLV Hansi Flick xếp tiền đạo 17 tuổi Toni Fernandez đá chính, trong bối cảnh Dani Olmo, Ferran Torres và Robert Lewandowski đều vắng mặt. Fernandez mới đá 1 trận cho Barca ở Cup Nhà Vua mùa trước, và trở thành cầu thủ sinh năm 2008 thứ hai ra mắt CLB ở La Liga mùa này, sau Dro Fernandez trong trận thắng Sociedad ở vòng 7.

Barca nhập cuộc tưng bừng và vượt lên ngay phút 13. Pedri đi bóng cắt ngang khung thành rồi dứt điểm chân trái chìm chéo góc. Bóng đi nhẹ nhưng hiểm, khiến Paulo Gazzaniga không kịp ứng. Giống đồng đội Araujo, Pedri ghi bàn thứ hai tại La Liga mùa này.

Niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài 7 phút. Từ cú đánh đầu chuyền của đồng đội, Axel Witsel - tiền vệ người Bỉ từng khoác áo Dortmund - ngẫu hứng tung người móc bóng chéo góc đánh bại Wojciech Szczesny, giúp Girona quân bình tỷ số.

Sau đó là thế trận "ăn mừng trả miếng" với cơ hội cho cả hai đội. Vladyslav Vanat, Portu và Bryan Gil lần lượt phung phí cơ hội đối mặt với Szczesny. Barca cũng đen đủi khi Marcus Rashford, Fermin Lopez dứt điểm trúng khung gỗ, còn Pau Cubarsi bị khước từ bàn ở đầu hiệp hai.

HLV Hansi Flick nhận thẻ đỏ vì phàn nàn cuối trận. Ảnh: NurPhoto

Khác biệt chỉ đến khi Araujo được tung vào sân. Nhưng trước khi hậu vệ người Uruguay ghi bàn, Flick lại nhận thẻ đỏ vì phàn nàn với trọng tài với số phút bù giờ quá ít (4). Nhà cầm quân người Đức, vì thế, không được chỉ đạo trực tiếp trong trận El Clasico ở vòng tiếp theo trên sân Bernabeu ngày 26/10.

Hồng Duy