Hành trình thực tế của xe điện Xiaomi không như công bố

Trung QuốcMẫu YU7 Max với pin 101,7 kWh đi được gần 500 km trong hành trình trên cao tốc, thấp hơn nhiều so với 750 km theo chuẩn CLTC.

Thử nghiệm này do công ty truyền thông Sohu thực hiện. Chiếc YU7 Max sử dụng lốp Michelin Primacy 5 Energy cỡ 21 inch. Theo tiêu chuẩn CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) của Trung Quốc, xe có thể đi được 750 km.

Hành trình theo chuẩn CLTC cũng chính là một yếu tố được các hãng xe Trung Quốc đưa vào bảng thông số kỹ thuật khi giới thiệu các mẫu xe mới. Ngoài CLTC của Trung Quốc, hiện trên thế giới có 3 quy chuẩn chính để đo quãng đường xe điện đi được với mỗi lần sạc đầy, gồm EPA, WLTP và NEDC.

Chiếc Xiaomi YU7 Max được đội thử nghiệm cài đặt chế độ Comfort, phục hồi năng lượng động thấp, điều hòa đặt ở mức 23-24 độ C với hai mức quạt. Áp suất lốp đặt ở mức 2,9 bar (42 psi) theo tiêu chuẩn nửa tải của xe. Lộ trình thử nghiệm hoàn toàn trên đường cao tốc.

Xe điện Xiaomi YU7 trong hành trình thử nghiệm. Ảnh: Sohu

Xe được điều khiển ở giới hạn tốc độ cho phép bởi hai người cùng với thiết bị cần thiết, mô phỏng điều kiện nửa tải. Ngày thử nghiệm có nhiệt độ tối đa khoảng 30 độ C, thuận lợi hơn so với các thử nghiệm trước đó diễn ra trong điều kiện gần 40 độ C.

Chiếc YU7 Max di chuyển được 483 km trên đường cao tốc trước khi phạm vi hoạt động hiển thị mức 0. Tốc độ trung bình trong đoạn này là 99,6 km/h.

Tỷ lệ đạt được phạm vi đường cao tốc là 64,4% khi so sánh với chuẩn CLTC được công bố là 750 km. Theo Sohu, con số này được coi là trung bình trong số các xe được thử nghiệm nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ thành công 80-90% mà Xiaomi tuyên bố.

Chiếc YU7 Max di chuyển được thêm 9 km trước khi dừng hẳn. Tổng phạm vi là 492 km, dẫn đến tỷ lệ thành công cuối cùng là 65,5%.

Sử dụng trạm siêu nạp có dòng điện tối đa 400A và hỗ trợ lên đến 1000V ở mức 400 kW, xe có thể sạc 0%-100% trong 37 phút, với công suất trung bình 176,3 kW.

Dữ liệu tiêu thụ năng lượng có sự khác nhau: màn hình trên xe hiển thị 20,2 kWh/100 km, trong khi tính toán dựa trên dung lượng pin cho kết quả 20,6 kWh/100 km. Mức tiêu thụ năng lượng của người dùng, dựa trên mức sạc 108,70 kWh, là 22,1 kWh/100 km, cao hơn mức hiển thị trên màn hình xe.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, CEO của Xiaomi là Lei Jun khẳng định ông đã đích thân lái chiếc YU7 phiên bản tiêu chuẩn đi 1.300 km từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và chỉ dừng lại một lần để sạc. Phiên bản tiêu chuẩn có phạm vi CLTC là 835 km. Để đi được tổng quãng đường 1.300 km chỉ với một lần dừng sạc, xe sẽ cần đạt hiệu suất phạm vi hoạt động gần 80%.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)