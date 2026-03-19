Hành trình nhọc nhằn trở lại châu Âu của lao động Việt

Để trở lại Ba Lan trong khi đường bay qua Trung Đông tạm dừng, chị Phương Thanh ở TP Huế mất nửa tháng lên mạng săn vé và trải qua ba chặng bay chuyển tiếp.

Đầu tháng 2, chị Phương Thanh, lao động ở Ba Lan về Huế ăn Tết cùng gia đình, dự định ngày 3/3 trở lại. Chị đã chi 21 triệu đồng mua vé máy bay hãng Emirates dự định quá cảnh tại Dubai (UAE), rồi bay tiếp đến châu Âu. Đây là tuyến bay phổ biến của lao động Việt tại châu Âu bởi hành trình ngắn, chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, cuối tháng 2, chị nhận thông báo nhiều chuyến bay tạm dừng do tình hình chiến sự tại Trung Đông khiến sân bay Dubai bị ảnh hưởng. Ngày 28/2, chị Thanh được hãng Emirates hoàn lại tiền vé do hủy chuyến.

Hành khách sang châu Âu quá cảnh tại sân bay Nhật Bản. Ảnh: Phương Thanh

Lo ngại công việc tại Ba Lan bị gián đoạn, chị Thanh ngày nào cũng vào các trang web của hãng hàng không tìm kiếm phương án bay. Chiến sự ở Trung Đông chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, giá vé các hãng tăng cao, ông chủ ở Ba Lan thì hối thúc, chị như ngồi trên đống lửa.

Thấy hãng Emirates có chuyến bay đến Ba Lan quá cảnh Dubai ngày 8/3, chị dự định đặt vé, nhưng bị gia đình ngăn cản. Một số người quen đặt vé ngày 8/3 song bị hủy khi UAV rơi xuống gần nhà ga. "Cả ngày tôi chả làm được gì, hết đi ra đi vào gọi điện xin phép chủ cho đến trễ lại vào mạng săn vé", chị Thanh kể và cho hay mỗi tháng phải đóng thuế gần 20 triệu đồng nên nghỉ việc rất sốt ruột.

Đường bay quá cảnh qua Trung Đông bị dừng khi sân bay ở Doha, Dubai đóng cửa. Chị Thanh tính bay từ Hà Nội đến Thái Lan rồi qua Thổ Nhĩ Kỳ, đổi máy bay để đi tiếp đến Ba Lan. Tuy nhiên, phương án này giá vé hơn 34 triệu đồng cùng với thủ tục xin visa quá cảnh ở nước sở tại khó. Nếu bay sang Hàn Quốc rồi đến Ba Lan, giá vé 56 triệu đồng, gần bằng tháng lương của chị.

Hơn 10 ngày săn vé, chị Thanh thấy có chuyến bay từ sân bay quốc tế Đà Nẵng sang Nhật Bản trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Hành khách sẽ quá cảnh để nối chuyến sang Zurich, Thụy Sĩ và sau đó bay tiếp đến Warsaw, Ba Lan bằng máy bay hãng Swiss International Air Lines, tổng chi phí hơn 40 triệu đồng.

"Gia đình vẫn lo ngại an toàn cùng với giá vé quá cao, song tôi chấp nhận vì không thể chậm trễ. So sánh tiền thuế phải nộp ở Ba Lan và thời gian mắc kẹt lãng phí ở Việt Nam, giá vé cũng phù hợp với tình hình thực tại", chị Thanh giải thích cho việc đặt vé khởi hành ngày 16/3.

Chuyến bay sang châu Âu của hãng Swiss International Air Lines gần như kín chỗ. Ảnh: Phương Thanh

Rạng sáng 16/3, chị Phương Thanh rời sân bay Đà Nẵng đến Tokyo trên chuyến bay dài hơn 5 tiếng. Do đổi hành lý sang máy bay Swiss International Air Lines, chị mất nhiều giờ chờ đợi ở sân bay Tokyo. Tiếp đó, chị Thanh bay hơn 10 tiếng từ Tokyo đến Zurich và lại làm thủ tục quá cảnh để bay sang Warsaw.

Ngoài việc bay vòng mất thời gian, theo chị Thanh, việc bay nhiều chặng, phải làm thủ tục quá cảnh nhiều lần cũng rất mệt mỏi. Mua vé máy bay hai hãng không hợp đồng với nhau nên việc lấy hành lý gặp khó khăn, nhiều rủi ro phải bỏ lại. "Tới khi máy bay hạ cánh xuống Ba Lan, tôi thở phào nhẹ nhõm", chị kể.

Giống chị Thanh, chị Minh Tuyết ở Ba Lan trở về thăm gia đình ở Huế dịp Tết. Theo kế hoạch, giữa tháng 3, chị sẽ bay sang Ba Lan để làm việc và quá cảnh tại sân bay Dubai. Nghe tin UAV đánh trúng bể dầu, sân bay Dubai đóng cửa, chị thay đổi kế hoạch trở về.

Giá vé máy bay trở về Ba Lan gần như gấp 2-3 lần so với ngày thường và phải trải qua nhiều chặng bay. Việc phải bay qua nhiều nước gặp rất nhiều áp lực, vì mỗi nước có quy định visa quá cảnh khác nhau nên phải tính toán rất kỹ, chị Thanh lý giải việc chưa về Ba Lan.

Ảnh hưởng chiến sự ở Trung Đông, hiện chỉ có hãng Etihad Airways khai thác các chuyến bay từ Hà Nội đến Abu Dhabi với tần suất thấp, cùng hãng Emirates duy trì chuyến bay đến Dubai, sau khi một phần không phận được mở lại. Giá xăng Jet A-1 tại châu Á quanh ngưỡng 195-200 USD/thùng, trong khi tháng 1 là 83 USD/thùng, tháng 2 là 89 USD/thùng, đẩy giá vé máy bay tăng cao.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), trường hợp giá nhiên liệu vượt ngưỡng 200 USD/thùng, chi phí vận hành của các hãng bay có thể tăng trên 70%. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng bắt đầu điều chỉnh giá, như Ấn Độ IndiGo thông báo áp dụng phụ thu nhiên liệu từ ngày 14/3 đối với các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Võ Thạnh