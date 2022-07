Hành trình Đà Nẵng - Lý Sơn của cô gái sợ nước

Ngoài Đà Nẵng - Hội An quen thuộc, bạn có thể tham khảo lịch trình có thêm đảo Lý Sơn của Thanh Thúy và trải nghiệm ở biển của một cô gái sợ nước.

Ngô Thanh Thúy, sinh năm 1999, sống tại Hà Nội, hiện làm công việc tự do và quản lý một dự án nhỏ. Hè năm nay, cô quyết định đi liền một lúc Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn để hết cảm giác sợ nước.

Thúy từng bị đuối nước hồi bé. Khi lên đại học có bơi là môn thể chất, trong khi các bạn chỉ mất 5 phút để học nổi thì Thúy mất tới 2 ngày vẫn không thành thạo. Sau một tháng, cô vẫn sợ nước nên không bơi được và trượt môn. Lần này, cô quyết định tiếp xúc biển thật nhiều, thậm chí ra cả đảo để rèn bản thân bạo dạn hơn.

Thúy ngắm hoàng hôn tại khu vực cổng Tò Vò, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Ban đầu, Thúy chỉ định tới Đà Nẵng - Hội An, thực hiện một hành trình phổ biến và đơn giản giống nhiều du khách. Tuy nhiên, khi tàu qua đèo Hải Vân, Thúy xúc động khi nhìn thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ và biển có màu xanh tuyệt đẹp. Cô quyết định ra đảo Lý Sơn để cảm nhận vẻ đẹp rõ hơn, đổi vé máy bay Đà Nẵng - Hà Nội thành Quảng Ngãi - Hà Nội, mặc cho đường từ Hội An đến Lý Sơn xa, phải đi nhiều chặng, tốn thêm thời gian, công sức và tiền bạc.

Dưới đây là kinh nghiệm khám phá Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn chi tiết của Thanh Thúy trong 6 ngày 5 đêm với 7,5 triệu đồng.

Lịch trình

Chuyến đi diễn ra từ 23 đến 29/6, đúng dịp cuối tuần nhưng các địa điểm không quá đông. "Kể cả đông thì mình cũng chấp nhận vì đã quyết định du lịch, nên mang tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ và các phát sinh".

Cô và người bạn thân đi tàu hỏa từ Hà Nội, khởi hành lúc 15h45, đến Đà Nẵng khoảng hơn 9h sáng hôm sau. Ngày đầu tiên ở Đà Nẵng, Thúy ghé chợ Mỹ An ngay sau khi check-in khách sạn, ăn kem bơ, bánh căn và uống trà bí đao. Để tránh đông đúc, cô không chọn tắm biển tại Mỹ Khê mà chọn bãi Mân Thái. Khi hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, Thúy đi chùa Linh Ứng để ngắm toàn cảnh thành phố. Đây cũng là nơi có cảnh quan hùng vĩ khiến cô tự mình trả lời cho câu hỏi "Kiếm tiền để làm gì? - Chính là tìm kiếm sự tự do từ những khoảnh khắc ngắm cảnh thế này."

Ngày thứ 2, Thúy trở lại bãi Mân Thái để tập chèo SUP. Nếu hôm trước cô chỉ vầy nước cho quen thì hôm nay cô quyết định chèo SUP để bạo dạn với nước hơn. "Dù rất sợ nhưng mình đã đồng ý đi cùng bạn để chèo SUP. Cảm giác lênh đênh ngoài biển trên chiếc thuyền nhỏ xíu thật sự quá đáng sợ, mình liên tục cầu cứu bạn mình ngồi im để giảm cảm giác chênh vênh", Thúy kể lại. Tuy nhiên, khi đã quen, cô bắt đầu tận hưởng cả nỗi sợ đó, nghe tưởng chừng mâu thuẫn nhưng là thật.

Buổi trưa chiều, cô khám phá công viên châu Á tại Đà Nẵng để chụp ảnh, sau đó ghé tới bảo tàng Đồng Đình. Khu vực này có nhiều khỉ, "ai thích cảm giác mạnh có thể đến đây chơi cùng chúng". Thúy lưu ý, du khách nên cầm gậy tự vệ. Tại đây có quán cà phê có nước ép nhiệt đới ngon, bạn có thể thử. Chiều tối, Thúy đến công viên Apec, ngắm cầu Rồng và Đà Nẵng lên đèn.

Đến ngày thứ 3, Thúy mới khám phá biển Mỹ Khê, dậy từ 4h30 để kịp ngắm bình minh. Sau đó, lượn phố và ăn sáng để chuẩn bị check-out, tới Hội An bằng taxi 4 chỗ, giá 220.000 đồng. Buổi chiều cô đi dạo hội An, uống cà phê tại quán Reaching Out Tea House có toàn bộ nhân viên là người khiếm thính. Đây cũng là trải nghiệm ấn tượng nhất của Thúy ở Hội An. Buổi tối, cô đi bộ ngắm biển ở Cửa Đại, mon men ngoài rìa do nước lạnh, sóng đánh to, cát dễ lún.

Quán cà phê ở Hội An phải gọi món bằng giấy do nhân viên khiếm thính.

Sáng ngày thứ 4, Thúy trải nghiệm chèo thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu. Để giảm cảm giác sợ nước, Thúy trò chuyện với người chèo thuyền, hiểu nhiều hơn về sự vất vả, khó khăn của người dân nơi đây. "Tiếng karaoke trên sông làm mình cũng quên đi nỗi sợ, trải nghiệm rất đáng nhớ". Buổi trưa cô đi chợ Bà Lê, nằm ở Cửa Đại.

Chiều ngày thứ 4, Thúy di chuyển ra Lý Sơn. Từ Hội An đến cảng Sa Kỳ, cô đi xe 4 chỗ ghép, 300.000 đồng một người, sau đó đi tàu thủy ra đảo có vé 210.000 đồng. Du khách nên tìm hiểu về khung giờ phù hợp và mua trước do dễ hết vé. Chiều ngày thứ 4, Thúy trải nghiệm ngắm hoàng hôn ở cổng Tò Vò. "Cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp song mình hơi buồn vì thấy nhiều rác", cô nhận xét. Buổi tối lượn xe quanh đảo, ăn hoa quả dầm, lượn qua cánh đồng tỏi dù "tối om, không nhìn thấy gì".

Ngày thứ 5, Thúy "sợ chết khiếp" nhưng nghe bạn cổ vũ vẫn quyết định lặn ngắm san hô ở đảo Bé. Tại Lý Sơn, cô có cảm giác gắn kết với khung cảnh, do thích màu xanh nước biển song chỉ hay thấy biển màu xanh ngọc bích, mong muốn chinh phục biển từ đó nổi lên lấn át nỗi sợ. Họ xuất phát 7h30 từ đảo Lớn, phí lặn 120.000 đồng một người, tham quan bãi Hang, đi xe quanh đảo.

Trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Bé.

Đảo khá nhỏ, nếu không ngại nắng có thể đi bộ hoặc thuê xe kiểu tuk tuk. Thúy đi hai người nên không ghép được đoàn, thuê xe giống ba gác có 2 chỗ, 60.000 đồng đi vòng quanh đảo. Nếu thích chỗ nào có thể nhờ lái xe dừng lại để chụp ảnh. "Một từ đẹp không thể tả hết, nhưng rất lạ ở đây cũng nhiều rác", Thúy nhận xét. "Mình không đến quá nhiều địa điểm check-in nổi tiếng mà thích cảm giác như vậy, thuê xe và đi vòng vòng xem người dân sinh hoạt ra sao", Thúy nói.

Chiều ngày thứ 5 và sáng ngày thứ 6, họ trở về đất liền là thành phố Quảng Ngãi, thuê xe máy lượn quanh thành phố trước khi bay về Hà Nội. Một số trải nghiệm gợi ý là đi dọc bờ sông, ăn đặc sản. 6 ngày 5 đêm với Thúy là khoảng thời gian đủ. "Còn nhiều thứ mình chưa khám phá hết, nhưng đó sẽ là lí do để mình có cơ hội quay lại những nơi đó".

Chi phí và lưu ý

Tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 7,5 triệu đồng, trong đó chi phí đi lại chiếm phần lớn, khoảng 4,5 triệu đồng, vé máy bay từ Quảng Ngãi đến Hà Nội mất 1,9 triệu đồng, vé tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng hết 1,2 triệu đồng. Chi phí khách sạn hết khoảng 1,5 triệu đồng.

Thuê xe máy để trải nghiệm, Thúy lưu ý du khách nên cất mũ bảo hiểm vào cốp do cô đã bị mất khi đi ngắm bình minh, để xe trên vỉa hè. Mất mũ phải đền 100.000 đồng một chiếc.

Nắng miền Trung làm da bạn đen đi đáng kể, đừng để gió biển thổi mát mà bị đánh lừa. Đi ăn hãy hỏi người dân bản địa những điểm hay ghé tới, sẽ ngon hơn review trên mạng. Ghé chợ dân sinh thay vì chợ du lịch để ăn uống, vừa ngon lại rẻ, hiểu hơn về văn hóa và con người địa phương.

Trong các bãi biển, Thúy thích nhất biển ở Lý Sơn do hoang sơ. Dịch vụ du lịch tốt nhất ở Hội An, mọi quán cô ghé qua đều tận tâm, chu đáo. Các trải nghiệm đáng nhớ của cô vẫn gắn liền với nỗi sợ nước. Cô nhớ lúc từ trên thuyền nhảy xuống biển để ngắm san hô, từ sợ hãi tột độ không kiểm soát được cơ thể đến tĩnh tâm, cân bằng, hòa với dòng nước để trầm trồ trước những rạng san hô rực rỡ. Thúy được người chèo thuyền hướng dẫn cách đứng thẳng trong nước.

"Đó là lúc mình thực sự tận hưởng cảm giác tắm biển lần đầu trong đời, được nước ôm vào lòng. Mình nhận ra, nước và biển không đáng sợ như mình từng nghĩ", cô nói.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC