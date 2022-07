Các địa danh nổi tiếng xuất hiện trong hộ chiếu mới

Phố cổ Hội An, Quảng Nam không thể không có mặt trong quyển hộ chiếu mới. Hội An thu hút khách trong và ngoài nước do giữ được nét hoài cổ với những căn nhà cổ, mái ngói, sơn màu vàng nghệ, bên cạnh sông Hoài lung linh mỗi tối khi mọi người cùng nhau thả hoa đăng. Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Ảnh: Phan Công Nguyên

