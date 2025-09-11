Hành trình ba ngày khám phá Cần Thơ cùng VnExpress Marathon

Bên cạnh thi đấu, runner có thể kết hợp lịch trình ba ngày tìm hiểu những điểm du lịch Cần Thơ, vốn trở nên đa dạng sau sáp nhập.

Ngày 1/7/2025, Cần Thơ chính thức sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, trở thành đô thị trung tâm của miền Tây với phạm vi rộng lớn và hệ sinh thái điểm đến đa dạng hơn trước. Ngày 14/9, thành phố lần đầu đăng cai VnExpress Marathon, hứa hẹn thu hút 9.000 runner trong và ngoài nước.

Bến Ninh Kiều lung linh vào buổi tối, thường là nơi đi dạo của du khách khi thăm Cần Thơ. Ảnh: Vũ Khánh

Xu hướng race-cation, kết hợp thi đấu thể thao với du lịch, đang mở ra cơ hội để vận động viên vừa trải nghiệm đường chạy, vừa khám phá đời sống văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên đặc trưng sông nước. Với quãng đường di chuyển chỉ 1-1,5 giờ từ trung tâm, runner có thể vừa tham quan các công trình mang tính đô thị, vừa khám phá những ngôi chùa, khu sinh thái ở xa trung tâm.

Sáng thứ Bảy, runner bắt đầu bằng việc đến expo nhận bib, tham gia các hoạt động giao lưu cùng cộng đồng chạy bộ trong không khí sôi động trước giải. Buổi trưa, một bữa ăn nhẹ với cơm tấm, bún thịt nướng hay bánh hỏi thịt heo quay sẽ vừa cung cấp năng lượng, vừa không gây nặng bụng.

Chiều cùng ngày, du khách có thể ghé nhà cổ Bình Thủy - công trình kiến trúc Pháp hơn 150 năm tuổi, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim, hoặc thăm bảo tàng Cần Thơ để tìm hiểu về lịch sử vùng đất. Khi hoàng hôn xuống, runner nên nạp tinh bột từ các món bún cá, hủ tiếu hay mì xào ít dầu, rồi thăm bến Ninh Kiều và khám phá chợ đêm rực rỡ ven sông.

Khách sạn Victoria Cần Thơ Resort có khuôn viên rộng và góc view hướng ra sông Hậu. Ảnh: Victoria Cần Thơ Resort

Buổi tối, runner có thể nghỉ tại Victoria Cần Thơ Resort. Đây là khu nghỉ dưỡng duy nhất nằm tại trung tâm thành phố, mang kiến trúc Đông Dương đặc trưng, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống miền Tây và tiện nghi hiện đại. Khuôn viên rộng hơn 20.000 m2 bao quanh bởi vườn cây nhiệt đới, hướng ra sông Hậu, tạo không gian thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Rạng sáng Chủ Nhật, runner bước vào ngày thi đấu chính thức của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, xuất phát từ bến Ninh Kiều và chinh phục những cung đường sông nước đặc trưng miền Tây.

Sau khi về đích, runner nên ghé chợ nổi Cái Răng, thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi và ly cà phê ngay trên ghe, trong không khí giao thương nhộn nhịp. Buổi trưa, runner trở lại khách sạn để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Chiều, hành trình tiếp tục với chuyến đi khoảng 45 km đến Hậu Giang.

Tượng Phật dài 63 m trong chùa Som Rong, Sóc Trăng. Ảnh: Quang Du Hý

Trên đường, runner có thể dừng chân tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang để thư giãn, sau đó khám phá khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, được mệnh danh là "lá phổi xanh" của miền Tây với hệ sinh thái ngập nước nguyên sơ. Tối đến, runner có thể thưởng thức lẩu cá linh bông điên điển, cá thác lác nhồi khổ qua và nghỉ đêm tại Vị Thanh.

Sáng thứ Hai, từ Vị Thanh, runner di chuyển khoảng một giờ đến Sóc Trăng, vùng đất giàu bản sắc Khmer Nam Bộ. Điểm dừng đầu tiên là chùa Som Rong, nơi nổi bật với tượng Phật nằm khổng lồ dài 63 m, được xem là một trong những công trình Phật giáo ấn tượng nhất khu vực.

Tiếp đó, runner ghé Chùa Dơi (Mahatup), nơi có đàn dơi hàng nghìn con treo mình trên những tán cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh độc đáo hiếm thấy. Đừng nên bỏ qua chùa Chén Kiểu (Sà Lôn) với kiến trúc ốp gốm sứ nhiều màu sắc lộng lẫy.

Đến trưa, du khách thưởng thức bún nước lèo Sóc Trăng, nếm thử bánh Pía sầu riêng trứng muối và bánh cống Đại Tâm trước khi quay lại Cần Thơ, khép lại hành trình ba ngày ngắn gọn nhưng trọn vẹn.

Ba ngày đủ để runner vừa tham gia một giải marathon sôi động, vừa khám phá trọn vẹn miền Tây thu nhỏ. Việc di chuyển giữa Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng chỉ mất từ 1-1,5 tiếng sẽ không tạo quá nhiều áp lực lên cơ thể sau ngày thi đấu. Tuy nhiên, nếu quá mỏi mệt, runner nên ưu tiên hồi phục trước rồi mới nghĩ tới du lịch.

Hải Long