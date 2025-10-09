Hành khách sẽ không phải cởi giày, bỏ riêng laptop khi qua cửa an ninh sân bay

Cảng hàng không Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ ứng dụng máy soi công nghệ tiên tiến soi được giày, laptop trong hành lý xách tay, không cần hành khách bỏ riêng.

Nói tại tọa đàm "Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu" ngày 8/10, ông Phạm Quang Hiếu, Phó trưởng ban Kỹ thuật công nghệ Môi trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết đơn vị này ứng dụng nhiều công nghệ trong các khâu làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên máy bay.

Một trong số công nghệ được ứng dụng tới đây là các thiết bị soi chiếu an ninh hiện đại, giúp hành khách không cần cởi giày hay bỏ chất lỏng, đồ điện tử ra khỏi hành lý xách tay.

"Công nghệ này sẽ áp dụng sớm nhất tại cảng hàng không quốc tế Long Thành", ông Hiếu nói, thêm rằng việc số hóa sẽ mang lại trải nghiệm, sự thuận tiện cho khách hàng, song song với đảm bảo an ninh và góp phần giảm tình trạng quá tải tại các sân bay.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác thử nghiệm ngày 19/12, sau khi bay hiệu chuẩn kỹ thuật hồi tháng 9.

Ông Phạm Quang Hiếu, Phó trưởng ban Kỹ thuật công nghệ Môi trường của ACV, tại sự kiện. Ảnh: Tiền phong

Theo quy trình kiểm tra an ninh hiện tại, hành khách phải cởi, bỏ giày dép, điện thoại, máy tính xách tay... và xếp vào khay nhựa, đặt lên băng chuyền qua máy soi. Ông Hiếu giải thích máy soi tại các cảng hàng không thuộc thế hệ công nghệ cũ, độ phân giải thấp, khó quan sát chi tiết và xác định vật thể phức tạp. Còn cổng từ (thiết bị hành khách cần đi qua sau khi đặt đồ xách tay lên băng chuyền soi chiếu) kết hợp máy dò không xác định được vật thể nhỏ, không phải kim loại giấu dưới đế giày cao su.

Cách đây 3 tháng, Mỹ bỏ quy định cởi giày khi qua cửa an ninh sân bay. Sau quyết định này, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cũng đề xuất bãi bỏ quy định tương tự tại Việt Nam. Với mỗi hành khách mất từ 3-4 phút cho các bước tháo giày, thắt lưng, đồng hồ hay áo khoác, ông Hồng Anh tính toán tổng thời gian lãng phí trong năm có thể tới 7 triệu giờ lao động, thất thu 110-150 tỷ đồng.

Việc cởi bỏ giày, thắt lưng cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống kiểm tra an ninh khi hơn 1.000 hành khách đi qua các sân bay mỗi 5 phút.

Các công nghệ soi chiếu tiên tiến là một phần trên hành trình số hóa của ACV. Họ dự tính thực hiện sáng kiến "sân bay không giấy tờ", thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID từ tháng 12. Theo đó, hành khách tại các sân bay do ACV quản lý có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính thay cho việc xuất trình CMND, CCCD hay vé máy bay.

Việc xác thực tự động qua sinh trắc học nói trên giúp hành khách trải nghiệm quy trình bay liền mạch, từ đặt vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh đến lên máy bay, rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm ùn tắc trong giờ cao điểm, loại bỏ nguy cơ giả mạo danh tính.

Với sân bay Long Thành, ACV định hướng đưa cảng hàng không này trở thành sân bay xanh và thông minh, với thiết kế chú trọng giảm phát thải carbon, tối ưu vận hành, hướng tới đạt chuẩn sân bay phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Sân bay này cũng được định vị là trung tâm trung chuyển hàng không của Đông Nam Á, đối mặt với thách thức cạnh tranh trực tiếp từ các sân bay lớn như Changi (Singapore), Suvarnabhumi (Thái Lan).

Sân bay Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, gồm 3 giai đoạn đầu tư với tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn một dự kiến đáp ứng 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa.

Thủy Trương