Mỹ bỏ quy định cởi giày khi qua cửa an ninh sân bay

Sau gần 20 năm áp dụng, hành khách tại các sân bay Mỹ không còn bắt buộc phải tháo giày khi làm thủ tục kiểm tra an ninh.

Thông báo được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đưa ra hôm 8/7, xác nhận quy định mới có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc. Kết quả từ chương trình thử nghiệm chỉ ra hệ thống thiết bị an ninh hiện đại cho phép hành khách giữ nguyên giày mà vẫn đảm bảo an toàn hàng không.

"Cục An ninh Vận tải (TSA) sẽ không còn yêu cầu cởi giày tại các trạm kiểm tra an ninh", bà Noem nói. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nhân viên an ninh vẫn có thể đề nghị hành khách tháo giày để kiểm tra kỹ hơn.

Hành khách tháo giày trước khi đi qua cổng soi chiếu tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, Atlanta, Mỹ, khi quy định không cần tháo giày chưa được công bố. Ảnh: AP

Quy định tháo giày được đưa vào áp dụng từ năm 2006, sau vụ việc tên khủng bố Richard Reid âm mưu kích nổ chất nổ giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami vào năm 2001.

Trong suốt gần 20 năm qua, tất cả hành khách từ 12 đến 75 tuổi đều phải tháo giày để soi chiếu cùng hành lý xách tay.

Một số hành khách từng được miễn thủ tục này nếu đăng ký chương trình TSA PreCheck với mức phí khoảng 80 USD cho 5 năm, cho phép giữ nguyên giày, thắt lưng, áo khoác mỏng và không cần lấy máy tính xách tay, chất lỏng khỏi hành lý.

TSA được thành lập sau vụ khủng bố 11/9 theo sắc lệnh của tổng thống George W. Bush nhằm thay thế các công ty tư nhân từng phụ trách kiểm tra an ninh tại sân bay. Cơ quan này liên tục cập nhật công nghệ mới như nhận diện khuôn mặt hay triển khai thẻ căn cước Real ID.

Dù vậy, quy trình kiểm tra của TSA vẫn là điểm gây phiền toái lớn với nhiều hành khách. Hồi tháng 4, cựu Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng thừa nhận TSA là "nỗi than phiền số một" trong ngành hàng không.

Anh Minh (Theo SCMP)