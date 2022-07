Hành khách đem dao lên máy bay, lỗi của ai?

"Hành khách vô tư đem dao ra gọt hoa quả trên máy bay, chứng tỏ họ không biết dao bị cấm mang lên máy bay".

Trên chuyến bay VN208 từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài sáng 18/7, tiếp viên hàng không phát hiện hành khách mang con dao dài khoảng 20 cm ra gọt trái cây. Tiếp viên đã lập biên bản và thu giữ con dao. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát an ninh với chuyến bay trên.

Sau bài viết, độc giả HuongBich Nguyen bình luận: "Vị hành khách này đem dao ra gọt hoa quả trên máy bay một cách vô tư chứng tỏ rằng rất nhiều hành khách không biết việc cấm mang dao lên máy bay.

Tôi thường hay duy chuyển bằng máy bay nhưng chưa hề nghe bất kể một thông báo nào của hãng hàng không nói về nội dung này cả, có chăng là biển cấm mang vũ khí dán ở góc cột mà thôi nhưng khuất tầm nhìn của hành khách. Tôi phản đối việc phạt hành khách mà phạt ngay các anh chị soi chiếu hành lý xách tay và nhân viên an ninh sân bay vì đây là trách nhiệm của các anh chị".

Đồng quan điểm, độc giả Quỳnh Đỗ cho rằng lỗi nghiêm trọng này thuộc về đội an ninh sân bay:

"Mang dao lên máy bay là sai hoàn toàn. Nhưng nhìn hình ảnh cũng có thể thấy bàn tay người cầm dao là của một người lớn tuổi. Rất nhiều người cả đời mới được đi máy bay một lần, họ không biết và không được con cái dặn dò nên mong mọi người đừng vội phán xét ông bà là ý thức kém hay cố ý mang dao lên máy bay.

Đơn giản là thói quen của nhiều người Việt, đặc biệt là người cao tuổi hay ăn vặt trong lúc di chuyển trên phương tiện thôi. Ông bà sai nhưng đội ngũ an ninh để lọt trường hợp này còn sai gấp nhiều lần".

Không đồng tình với những quan điểm trên, độc giả Kevin phân tích: "Bạn nói có vẻ hợp tình, nhưng không hợp lý và sẽ là đại họa nếu xử theo kiểu bạn nói. Quy định chung về an toàn hàng không là bắt buộc cho mọi người khi sử dụng phương tiện bằng máy bay.

Quy định có ghi trong vé (một hợp đồng vận chuyển giữa nhà khai thác và hành khách) nên bạn hay bất cứ ai không thể nói là không trách nhiệm được. Còn lực lượng an ninh là để lọc, kiểm tra những hành khách cố tình, cố ý vi phạm hoặc những hành khách vô tình không biết do lần đầu đi máy bay như bác này.

Không thể nói hành khách mang dao lên máy bay là do lỗi của an ninh, dù an ninh có thể có sơ suất về tác phong hay sơ suất kỹ thuật, bên an ninh chắc chắn sẽ phải kiểm điểm tìm ra nguyên nhân để trách lặp lại. Nhưng lỗi vẫn là khách, biết vẫn cố làm, thậm chí làm đủ cách để qua mặt an ninh".

Độc giả Trung Dung: "Phát triển ồ ạt và giá cạnh tranh nên có những vị khách xem việc đi máy bay như đi xe đò cũng như làm những việc chẳng giống ai. Các bạn nói lỗi của nhân viên sân bay nhưng có ai hiểu áp lực và lượng khách tăng đột biến cũng dẫn đến sai sót.

Kỷ luật là chắc chắn nhưng cũng phải nói rất nhiều gia đình mua vé cho người thân người lớn tuổi mà không dặn dò hay truyền đạt một chút kiến thức nào về việc di chuyển bằng máy bay. Hệ quả là những việc thế này xảy ra. Người mất tiền còn nhân viên sân bay thì bị kỷ luật, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình".

Hữu Nghị tổng hợp

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.