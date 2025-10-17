Doạ 'chọc bút vào mắt' nữ bác sĩ - bạo lực áo blouse trắng

Tâm lý căng thẳng, lo lắng không thể là cái cớ để nóng giận, hành hung bác sĩ.

Vụ việc một người đàn ông khống chế, dọa "chọc bút vào mắt" nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An), camera an ninh đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng đáng sợ: Một người phụ nữ đang làm nhiệm vụ cứu người lại trở thành nạn nhân của bạo lực ngay trong nơi được coi là an toàn nhất bệnh viện.

Điều khiến nhiều người đau xót không chỉ là hành động manh động của người đàn ông kia, mà là cảm giác bất lực và lo sợ bao trùm lên đội ngũ y bác sĩ, những người đang ngày ngày đối mặt với áp lực nghề nghiệp nặng nề.

Khi "bạo lực trắng" xâm nhập nơi cứu người bệnh viện vốn là nơi sinh - tử, nơi bác sĩ và bệnh nhân cùng nhau chiến đấu với bệnh tật. Ấy vậy mà, thời gian gần đây, nơi này lại liên tục trở thành hiện trường của những vụ tấn công, chửi bới, hành hung y bác sĩ.

Không ít người còn nhớ một vụ bác sĩ ở bị đánh ngay trong ca trực, hay một bác sĩ ở bị người nhà bệnh nhân đấm vào mặt chỉ vì "chờ lâu". Giờ đây, ở vụ việc này, một nữ bác sĩ chỉ đang làm thủ tục hành chính, công việc vốn không liên quan gì đến chuyên môn cấp cứu lại bị khống chế bằng một cây bút.

Nhiều người khi đến bệnh viện mang theo tâm lý căng thẳng, lo lắng cho người thân, dễ dẫn đến mất kiểm soát. Tuy nhiên, điều đó không thể là cái cớ cho hành vi bạo lực.

Đằng sau tấm áo blouse trắng là những con người cũng có cảm xúc, có gia đình, có nỗi lo riêng.

Mỗi lần chứng kiến đồng nghiệp bị hành hung, bị lăng mạ, họ lại thêm một lần tự hỏi: "Liệu mình có thể an toàn khi đi làm?". Bác sĩ vốn chịu áp lực lớn - ca trực dài, trách nhiệm sinh tử, rủi ro nghề nghiệp... Giờ đây, họ còn phải mang thêm nỗi sợ bị tấn công bất ngờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ.

Tôi nghĩ cần có khung pháp lý nghiêm khắc hơn để bảo vệ nhân viên y tế. Các vụ bạo hành y bác sĩ không phải là chuyện hiếm, nhưng điều đáng lo là hầu hết chỉ dừng ở mức "xác minh, xử lý hành chính" rồi rơi vào quên lãng.

Bệnh viện cần được trang bị lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp hơn, có quy trình can thiệp khẩn cấp khi xảy ra xung đột.

Lê Văn Hòa, 46 tuổi, khai việc khống chế, dọa 'chọc bút vào mắt' nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu là do không làm chủ được hành vi khi có hơi men. Tối 16/10, Hòa, trú xã Minh Châu, đang bị Công an xã Diễn Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành viGây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi từ xã Minh Châu đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của Khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ. Nhà chức trách cáo buộc, khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc bút vào mắt". Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo anh ta ra ngoài. Làm việc với cơ quan điều tra, Hòa khai "nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm" nên to tiếng, trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

