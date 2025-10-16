Người khống chế, dọa 'chọc bút vào mắt' nữ bác sĩ bị tạm giữ

Nghệ AnLê Văn Hòa, 46 tuổi, khai việc khống chế, dọa 'chọc bút vào mắt' nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu là do không làm chủ được hành vi khi có hơi men.

Tối 16/10, Hòa, trú xã Minh Châu, đang bị Công an xã Diễn Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi từ xã Minh Châu đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của Khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Người khống chế nữ bác sĩ, dọa ‘chọc bút vào mắt’ bị tạm giữ Người đàn ông khống chế nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, ngày 14/10. Video: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc, khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc bút vào mắt". Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo anh ta ra ngoài.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hòa khai "nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm" nên to tiếng, trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.

Đức Hùng