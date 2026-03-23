Hãng xe tìm cách đưa bán tải ra khỏi danh mục hạn chế vào nội đô

Hà NộiNhiều hãng nói đang phối hợp cơ quan chức năng để tìm giải pháp, trong khi Toyota kỳ vọng đưa Hilux ra khỏi danh sách giới hạn lưu thông.

Theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội (hiệu lực từ 15/1), các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ hai tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Những dòng xe bán tải phổ thông trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều thuộc nhóm này, do phân loại là xe tải pick-up cabin kép (theo Thông tư 53/2024 Bộ GTVT) có khối lượng toàn bộ trên hai tấn (theo Thông tư 39/2024 Bộ GTVT).

Quyết định trên của UBND TP Hà Nội tạo ra tác động trên diện rộng đến người dùng xe bán tải lẫn hoạt động kinh doanh của các hãng ôtô. Toyota Việt Nam cho biết, hãng đã làm việc với cơ quan chức năng và kỳ vọng đưa Hilux ra khỏi danh sách xe bị giới hạn lưu thông trong nội đô.

"UBND TP Hà Nội đã nắm được vấn đề, đang cân nhắc các giải pháp và sẽ trả lời trong thời gian tới", đại diện hãng xe Nhật nói.

Về phía Ford Việt Nam, hãng bán nhiều xe bán tải nhất với dòng Ranger, cũng cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để tìm giải pháp. Các hãng Isuzu, Mitsubishi nói vấn đề hạn chế lưu thông xe bán tải ở Hà Nội theo quyết định của cơ quan quản lý đang được thảo luận nội bộ và chưa có phản hồi chính thức.

Ông Đào Công Quyết, phụ trách tiểu ban truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết các thành viên (hãng có sản phẩm xe bán tải) đang trao đổi với nhau để thống nhất quan điểm. "Tinh thần vẫn là tuân thủ quy định của pháp luật và cơ quan quản lý, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những kết nối, thảo luận để tìm giải pháp hài hòa cho các bên liên quan", ông nói thêm.

Một mẫu Toyota Hilux lăn bánh trên phố Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Trước đó Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành quy định cấm xe tải trên 2 tấn vào nội đô, cho biết đang phối hợp với Công an Hà Nội, VAMA và các hãng xe để thu thập số liệu, ghi nhận phản hồi và đánh giá thêm tác động của Quyết định 01/2026 đến việc lưu thông của xe bán tải trên địa bàn thành phố.

Việc chỉ có thể lưu thông vào các tuyến đường nội đô (vành đai 3 trở vào) trong khung giờ 21h-6h khiến nhiều chủ xe bán tải phải tính toán lại thói quen di chuyển hoặc hoạt động kinh doanh. Như anh Nguyễn Tùng (Hà Nội), một chủ xe bán tải hiệu Ford đang dùng xe để chuyên chở hàng hóa và gia đình, nói chưa biết xoay xở thế nào trước quyết định của chính quyền thành phố.

"Tôi không nghĩ ra được sẽ mua chiếc xe nào để thay thế, bởi ôtô thông thường đều có cốp nhỏ, không chứa được hàng to", anh Tùng nói. "Phương án khả dĩ nhất là thuê các mẫu xe ba gác, nhưng cách này tốn chi phí lớn".

Quản lý bán hàng và marketing của một hãng xe thuộc VAMA cho rằng, quyết định hạn chế lưu thông vào nội đô Hà Nội sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến không chỉ người dùng đã sở hữu xe mà còn người có ý định mua xe. Ở TP HCM, dù chưa có quyết định tương tự Hà Nội nhưng cũng không loại trừ tâm lý e dè khi đầu tư vào loại xe này vì nhiều người nghĩ "liệu sắp tới có áp dụng ở nơi mình sống hay không".

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam nhiều năm qua là sự thống trị hoàn toàn của loại cabin kép. Với thị hiếu tiêu dùng ưu tiên tiện nghi, các hãng gần như bỏ qua loại cabin đơn vốn thuần phục vụ hoạt động chuyên chở hàng hóa, kinh doanh. Isuzu Việt Nam từng mang về bán thử nghiệm mẫu D-Max cabin đơn vào 2021 nhưng ngừng sau đó vì doanh số không hiệu quả.

Xe bán tải hiện áp dụng lệ phí trước bạ bằng 60% so với xe con (tức 6%-7,2% tùy địa phương). Từ 2026 đến 2029, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của dòng xe bán tải cabin kép chạy xăng, dầu tăng 3% mỗi năm. Hiện mức thuế TTĐB của xe bán tải ở mức 15%, xe con là 35-150% tùy dung tích động cơ.

Doanh số phân khúc xe bán tải ở Việt Nam khá nhỏ. Năm 2024, phân khúc xe bán tải tiêu thụ 23.164 xe, chiếm khoảng 4,6% toàn thị trường. Đến 2025, con số tăng lên 27.093 xe nhưng thị phần giảm nhẹ xuống khoảng 4,5% toàn ngành. Số xe bán tải bán ở miền Bắc 2025 là 10.642 xe, chiếm khoảng 40% tổng lượng bán ra của phân khúc. Các hãng không cung cấp số liệu bán hàng tại Hà Nội.

Thành Nhạn