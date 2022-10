Hàng vịt lộn bán hơn 3.000 quả mỗi ngày

TP HCMNằm ngay ngã tư Bàn Cờ - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, hàng vịt lộn của chị Vân hút khách nhờ cách luộc đặc biệt, mỗi ngày bán hơn 3.000 quả.

Một trong những điểm thu hút đông đảo thực khách ghé tiệm vịt lộn của chị Vân hơn 10 năm qua vì mê vị ngọt từ trứng luộc bằng nước ăn kèm muối tiêu "không đụng hàng".

Trứng luộc với nước dừa có vị ngọt thanh, thịt bên trong mềm thơm. Ảnh: Hà Lâm

Chủ tiệm cho biết chọn trứng từ vịt chạy đồng ở tận Vĩnh Long. Đây là loại trứng cho con vừa, không non cũng không già. Vì là loại vịt chỉ ăn thóc, lúa nên cho trứng lớn, lòng đỏ màu son ngon, bổ.

Món ăn đơn giản nhưng cũng tốn nhiều thời gian chuẩn bị, vì tất cả đều phải tự tay làm. Chẳng hạn, mỗi ngày, cả nhà dậy từ 4h30 để rửa sạch trứng, làm muối tiêu, ớt xay, nước me (cho vịt xào me), tóp mỡ, hành phi... Trứng sau khi rửa sạch, để ráo, và cho vào một chiếc nồi thật to. Nước luộc trứng là nước dừa tươi thêm chút muối cho vị ngọt đậm đà. Khi chín, trứng được vớt ra cho vào xửng hấp nóng cùng gừng đập dập. "Cách này giúp cho trứng luôn thơm nóng và mùi dịu hơn", chị Vân cho biết.

Nhiều thực khách ghé tiệm, ngoài thích trứng mềm, thơm, còn ấn tượng với món muối tiêu ăn kèm. Chủ quán chia sẻ, món vịt lộn có hương vị đặc biệt còn bởi muối tiêu, làm theo công thức đảm bảo không đụng hàng. Từ muối cục nguyên chất, kèm tiêu sọ của Đắk Lắk, chị Vân xay thật nhuyễn và mịn. Cách này giúp món muối tiêu không mặn chát, lại thơm nồng hương tiêu sọ.

Chén muối tiêu ngon "không đụng hàng" được chuẩn bị sẵn để phục vụ thực khách. Ảnh: Hà Lâm

Khi khách gọi món, chủ tiệm sẽ lấy trứng từ xửng hấp nên vẫn còn nóng. Mỗi khách sẽ có thêm một chén muối chấm đặc trưng, có tí ớt xay nhuyễn, vắt thêm tắc thơm phức. Sau đó, người ăn bóc vỏ trên đầu trứng, rồi lấy muỗng xắn miếng thịt vịt bên trong chấm kèm muối tiêu, rau răm. Vị mặn, chua, cay của gia vị quyện với trứng vịt, kèm chút vị hăng của rau răm khiến thực khách thích thú.

Ngoài luộc, tiệm của chị Vân còn có trứng xào me. Nước me cũng do chủ tiệm tự làm theo công thức riêng có vị đậm đà, kèm thêm tóp mỡ, hành tím phi, đậu phộng, được nhiều thực khách ưa chuộng.

Trứng vịt lộn xào me cũng là một trong những món được nhiều thực khách ưa chuộng nhờ vị đậm đà từ nước xốt me, hương thơm thì hành phi và đậu phộng rang. Ảnh: Hà Lâm