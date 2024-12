Chery thử nghiệm va chạm ba xe để chứng minh độ bền của sản phẩm trước công chúng.

Khi một hãng ôtô tự nguyện thử nghiệm xe trước công chúng, đó là dấu hiệu của sự tự tin. Chery thể hiện sự tin tưởng vào độ an toàn của các mẫu xe điện của hãng bằng cách thực hiện thử nghiệm va chạm giữa ba xe nhằm chứng minh sức mạnh của khung gầm và độ bền pin của mẫu Exeed Sterra ES 2025 trước sự chứng kiến của giới truyền thông.

Thử nghiệm va chạm diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc, với sự hỗ trợ từ Trung tâm nghiên cứu và công nghệ ôtô Trung Quốc (China Automotive Technology and Research Center - CATARC). Thay vì sử dụng các xe mô phỏng va chạm thông thường, Chery chọn ba chiếc Exeed Sterra ES thực tế để có mô phỏng chân thực hơn.

Hãng Trung Quốc thử nghiệm ba xe điện đâm nhau Video: Chery

Cấu trúc thử nghiệm va chạm

Thử nghiệm tái hiện một tình huống ngoài đời thực, nhưng có hai lưu ý quan trọng. Đầu tiên, nó liên quan đến một chiếc xe đứng yên đang cố gắng quay đầu thì bị tông từ cả hai bên bởi hai chiếc xe khác. Điểm khác biệt chính là trong một vụ tai nạn quay đầu thực tế, chiếc xe đang quay đầu có thể đang di chuyển khi bị tông. Thêm vào đó, giả định rằng cả hai xe khác đều di chuyển với tốc độ giống hệt nhau là không thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý những yếu tố này khi đánh giá thử nghiệm.

Hai chiếc Sterra ES màu trắng, mỗi chiếc di chuyển với tốc độ 60 km/h và đâm vào chiếc xe màu đỏ từ hai góc đối diện. Một xe tông vào góc trước bên phải ở góc 30 độ, trong khi chiếc kia tông trực tiếp vào khoang hành khách từ góc 180 độ. Mặc dù đây là một cú va chạm thách thức cho bất kỳ chiếc xe nào, hình ảnh cho thấy Exeed Sterra ES vẫn duy trì được mức độ bảo vệ tốt cho người ngồi bên trong.

Cụ thể, chịu lực gần 35 tấn, Exeed Sterra ES dường như vẫn giữ được tính toàn vẹn cấu trúc, bảo vệ các hình nộm trong xe.

Chery báo cáo rằng các cột chịu được lực tác động, tất cả 7 túi khí bung ra như dự kiến và các cửa tự động mở khóa. Chức năng gọi khẩn cấp cũng được kích hoạt, thêm một lớp bảo vệ an toàn. Điều quan trọng là bộ pin không có dấu hiệu rò rỉ, khói hoặc cháy, trong khi hệ thống điện cao thế tự động ngắt như trong trường hợp xảy ra va chạm.

Nhu cầu về xác nhận độc lập đối với các thử nghiệm va chạm là rất cần thiết. Thử nghiệm lần này do chính Chery thực hiện cho Exeed Sterra ES gây ấn tượng, nhưng luôn có câu hỏi về cách mẫu xe này sẽ thể hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt hơn từ các đánh giá của bên thứ ba như Euro NCAP hoặc IIHS. Thực hiện các thử nghiệm của riêng mình là một chuyện, nhưng thước đo thực sự của an toàn chỉ thực sự được xác định khi những thử nghiệm đó được tổ chức dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do các cơ quan chuyên ngành đặt ra.

Ngoài ra, việc để một xe đứng yên trong thử nghiệm va chạm ảnh hưởng đến tính chân thực khi không tái tạo được cách năng lượng phân bổ trong một vụ va chạm thực tế, khi trong một vụ tai nạn quay đầu, tất cả các xe sẽ di chuyển chứ không đứng yên. Bằng cách giữ một xe tĩnh, thử nghiệm cô lập các tác động, có thể làm phóng đại mức độ nghiêm trọng và không hoàn toàn nắm bắt được những gì diễn trong một tình huống thực tế với mọi thứ chuyển động.

Mẫu xe Exeed Sterra ES, ra mắt lần đầu vào năm 2023, chia sẻ nền tảng với Luxeed S7 do Huawei hậu thuẫn, một phần của danh sách ngày càng dài các đối thủ trong thị trường sedan điện, tất cả đều nhằm soán ngôi Tesla Model 3. Xe có cấu hình dẫn động cầu sau và 4 bánh toàn thời gian, với phạm vi hoạt động lên tới 905 km cho một lần sạc đầy nhờ pin 97,7 kWh. Đối với mẫu năm 2025, Chery có một số cập nhật, bao gồm các yếu tố khung và thân xe được gia cố, nâng cao khả năng an toàn.

Mỹ Anh