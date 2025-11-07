Hàng trăm tàu bị bão Kalmaegi phá hủy, đánh chìm

Anh Võ Xuân Châu (34 tuổi, phường Sông Cầu) cho biết trước bão đã neo chặt chiếc ghe dài 15 m gần bờ Vũng Chào, nhưng giông lốc làm đứt dây, sóng đánh dạt vào bờ. Thân ghe vỡ nát, hầm máy ngập nước hư hỏng hoàn toàn.

“Tôi mua ghe và máy gần 1,5 tỷ đồng để đánh cá hố, cào đôi, giờ coi như mất trắng”, anh nói.