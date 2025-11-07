Hàng trăm tàu bị bão Kalmaegi phá hủy, đánh chìm

Dọc bờ biển Vũng Chào khoảng 500 m ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng trăm ghe, tàu, thuyền thúng nằm ngổn ngang, chất đống, trưa 7/11.
Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng khi bão Kalmaegi đổ bộ tối qua với sức gió giật cấp 13, cùng sóng biển tràn vào bờ gây ngập khu dân cư.
Tàu thuyền cùng các loại rác thải, cây gỗ nằm xếp lớp chồng lên nhau sau khi sóng biển rút ra xa bờ.
Sáng nay, một số chủ tàu dầm mình dưới biển để vớt lưới, ngư cụ, máy móc lên bờ.
Chủ tàu thất thần bên xác ghe dạt bờ. Ngồi cạnh chiếc ghe chìm nửa thân, ông Hưng cho biết đã thuê người trục vớt từ sáng nhưng bất thành vì mắc vào nhiều tàu khác, nước lại xuống thấp. “Phải chờ thủy triều dâng mới kéo ra được, gỡ dàn máy bán lại chứ thân tàu hư hết”, ông nói.
Cách Vũng Chào khoảng 112 km, khu vực cảng Đề Gi (Gia Lai) có khoảng 10 tàu cá bị chìm, mắc cạn sau bão.
Tàu 800 CV của ông Nguyễn Kim Cương (47 tuổi) bị sóng lớn đánh đứt neo, trôi va vào đá. Hôm nay, ông cùng nhiều lao động thu gom ngư cụ, tài sản còn sót lại. Ông Cương ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Tàu được đóng cách đây 6 năm, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyên hành nghề lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
Tàu cá công suất nhỏ khác bị sóng đánh lật nghiêng ở cảng biển Đề Gi.
Tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), một tàu khách cũ bị hất lên bờ, hư hỏng nặng. Sáng nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng được huy động để khắc phục đường bờ kè bị triều cường làm hỏng.
Đình Văn - Trần Hóa - Phạm Linh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.