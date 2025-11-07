Nước biển tràn vào nhà dân Đăk Lăk

Sáng 7/11, gần trăm ngôi nhà ở phường Xuân Thành, Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) vẫn chìm trong nước. Sóng biển từ khu vực cách đó gần 200 m tràn vào, điện bị cúp khiến nhiều hộ chưa thể dọn dẹp.

Đêm qua, gió bão Kalmaegi quần thảo suốt 5 giờ, làm hàng loạt nhà sập, tốc mái, cây cối gãy đổ.