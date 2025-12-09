Hàng trăm runner đặt mục tiêu sub3 ở VnExpress Marathon Hải Phòng

Gần 300 runner trên cả nước đặt mục tiêu chinh phục full marathon dưới 3 tiếng tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025, diễn ra ngày 21/12.

Con số này được ghi nhận thông qua các câu lạc bộ và nhóm tập luyện trên cả nước. Bên cạnh những CLB hoạt động nhiều năm, nhiều nhóm runner tự phát cũng xuất hiện khi giải còn hai tháng nữa khởi tranh, do các thành viên chia sẻ chung mục tiêu sub3.

Mục tiêu thành tích tương đồng là một trong những lý do phổ biến giúp hình thành các nhóm chạy. Tuy nhiên, việc hàng trăm runner cùng hướng tới mốc dưới 3 tiếng ở full marathon được xem là hiếm, bởi theo ước tính, chỉ khoảng 2% người chạy bộ trên thế giới đạt được ngưỡng này.

"Đoàn tàu sub3" tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2024 do runner Nguyễn Duy Hoàn (áo xanh lá) dẫn đầu. Ảnh: VnExpress Marathon

Sự gia tăng số lượng runner đặt mục tiêu sub3 diễn ra trong bối cảnh nhiều nhóm đánh giá đường chạy Hải Phòng phù hợp để cải thiện thành tích. Năm 2024, giải ghi nhận 90 VĐV hoàn thành dưới 3 tiếng - cao nhất trong các giải marathon ở Việt Nam. Điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm thấp và địa hình bằng phẳng được coi là các yếu tố quan trọng giúp nhiều runner vượt ngưỡng.

Điều này củng cố thương hiệu VnExpress Marathon Hải Phòng là "cung đường của những PR (kỷ lục cá nhân)", cũng là giải được nhiều runner chọn để khép lại năm thi đấu. Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress, nhiều runner đã lên kế hoạch phá PR tại Hải Phòng từ đầu năm.

Nhiều câu lạc bộ và nhóm chạy cho biết họ đang duy trì giáo án riêng cho nhóm sub3 và sub3:05, tổ chức long-run theo tốc độ mục tiêu và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu. Một số nhóm quy tụ vài chục thành viên từ nhiều tỉnh, gồm runner từng đạt sub3 và các vận động viên đang tiệm cận mốc này.

3M Pacer Việt Nam hiện là một trong những nhóm thu hút đông runner nhất, với gần 170 thành viên được chia theo từng dải tốc độ. Bên cạnh nhóm đặt mục tiêu dưới 3 tiếng, nhóm 3 tiếng 01 đến 3 tiếng 05 cũng có hơn 60 runner đăng ký.

Hải Phòng Runners hay Hạ Long Runners, những CLB gần địa điểm tổ chức, có khoảng 30 người nhắm tới sub3. Nhóm "Đoàn tàu không số" có gần 60 người. Tại các giải chạy, nhóm runner duy trì cùng tốc độ, nhằm đạt mục tiêu thành tích nhất định, được gọi là "đoàn tàu".

Đan Quyết (áo trắng) dẫn "tàu sub2:40" ở giải năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Điểm nổi bật của nhóm runner thành tích cao là tinh thần tự chủ. Họ tự kết nối, chia sẻ giáo án và hỗ trợ nhau trong tập luyện. Đại diện 3M Pacer cho biết toàn bộ thành viên đều là những chân chạy dày dạn kinh nghiệm, nắm rõ chiến thuật và sẵn sàng đốc thúc nhau để giữ tốc độ ổn định trong suốt 42,195 km.

Theo anh Phạm Ngọc Hưng, pacer sub3 và sub3:30 ở hàng chục giải đấu, việc chạy cùng nhóm có năng lực tương đương giúp VĐV giữ nhịp và tốc độ ổn định hơn. "Pacer có kinh nghiệm sẽ nhắc runner vào trạm nước, cảnh báo đường xấu hoặc thời điểm nạp gel. Khi đó, runner không phải phân tâm mà chỉ cần tập trung vào nhịp chân. Điều này quan trọng nếu muốn phá PR", anh nói.

Đại diện ban tổ chức VnExpress Marathon đánh giá sự xuất hiện của hàng loạt nhóm săn sub3 năm nay là tín hiệu tích cực, nối dài thành công của mùa 2024. BTC cho biết các câu lạc bộ và nhóm chạy luyện tập chung có thể gửi thông tin để được hỗ trợ trong phạm vi phù hợp.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV sẽ được cập nhật trên fanpage và website của giải trong thời gian tới.

Lan Anh