Hàng trăm học sinh phải ra suối tắm giặt vì thiếu nước

Thanh HóaLũ lớn khiến hệ thống dẫn nước về trường bị sập, 245 học sinh Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát phải ra suối tắm giặt hàng ngày.

Ngày 27/10, ông Trịnh Văn Cường, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát, cho biết tình trạng đã diễn ra gần một tháng qua.

Sau đợt mưa lũ lớn cuối tháng 9, mương dẫn nước từ con suối Poong về trường bị sập, đất đá gây tắc dòng chảy khiến toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt bị gián đoạn.

"Không có nước, sinh hoạt của học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Hiện việc tắm giặt phải ra suối, cách trường khoảng 700-1.000 m", ông Cường nói.

Suối Poong nằm sâu dưới chân đồi, đường đi hẹp và dốc, nhiều đoạn đất đá trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm khi trời mưa hoặc vào buổi tối.

Để đảm bảo an toàn, học sinh được hướng dẫn đi bộ theo nhóm, mang theo quần áo và xô chậu. "Nhà trường cũng quy định giờ tắm cụ thể và cử giáo viên đi cùng quán xuyến, hỗ trợ học trò", ông Cường cho hay.

Giáo viên đi cùng hỗ trợ học sinh khi các em ra suối tắm, giặt. Ảnh: Lam Sơn

Theo ông Cường, trường đã khoan một giếng mới với kinh phí hơn 50 triệu đồng để khắc phục tạm. Tuy nhiên, do trường nằm trên khu đồi cao, mạch nước yếu, lượng nước giếng chỉ đủ cho bếp ăn tập thể, không đủ phục vụ sinh hoạt cho hàng trăm học sinh.

Nhà trường đã báo cáo UBND xã Mường Lát, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp, khôi phục đường dẫn nước, đảm bảo sinh hoạt cho học sinh nội trú.

Trước mắt, khi mùa đông đến gần, trường dự tính nhờ các hộ dân xung quanh hỗ trợ nước sinh hoạt, đồng thời tìm cách để học sinh có nước ấm tắm, đảm bảo sức khỏe và không xáo trộn học tập.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát ra suối tắm sau giờ học. Ảnh: Lam Sơn

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát nằm ở xã biên giới Mường Lát – địa phương xa nhất của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm TP Thanh Hóa cũ hơn 250 km.

Khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Nhiều tuyến đường, cầu tràn thường xuyên bị hư hỏng, chia cắt, khiến việc học tập và sinh hoạt của thầy trò gặp khó khăn.

Đa số học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Tất cả ở bán trú hoặc nội trú, tự túc sinh hoạt trong khuôn viên trường. Việc ăn ở, tắm giặt, vệ sinh đều phụ thuộc vào hệ thống cấp nước tập trung lấy từ các khe suối trên núi.

Lê Hoàng