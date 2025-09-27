Hàng nghìn runner đổ về Cần Giờ nhận Bib giải HDBank Green Marathon

Nhóm VĐV từ Ace Marathon Club (TP HCM) check-in tại sự kiện. Anh Nguyễn Văn Thân, đại diện nhóm cho biết đã tham gia các mùa trước, đánh giá cao trải nghiệm gắn kết con người với thiên nhiên qua giải đấu. Đặc trưng của giải là cung đường Rừng Sác dài, thẳng, chất lượng tốt. "Khả năng cao sẽ có mưa. Nhưng dù mưa hay nắng chúng tôi vẫn rất hào hứng, sẽ thi đấu hết mình", anh Thân nói.