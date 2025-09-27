Hàng nghìn runner đổ về Cần Giờ nhận Bib giải HDBank Green Marathon

HDBank Green Marathon bắt đầu phát vật phẩm từ 8h, ngày 27/9. Sang năm thứ 4 tổ chức, nhiều runner đã quen với Nhà thi đấu Cần Giờ - địa điểm expo quen thuộc của giải. Bên trong ban tổ chức bố trí các khu vực phát Bib cho các cự ly 5-10-21-42km, khu cho Kid Run, nội dung chồng cõng vợ. Còn bên ngoài là khu vực gian hàng.
Runner đến nhận Bib chỉ cần đưa QR Code đã gửi qua email. Tình nguyện viên sẽ phát vật phẩm trong vòng một phút. Năm nay, giải thu hút 4.000 VĐV, tăng 1.000 so với mùa trước. Do đó, số lượng tình nguyện viên được điều động cũng tăng nhiều hơn. Tình nguyện viên sẽ chụp lại ảnh VĐV để lưu trữ, xác minh Bib chính chủ.
Anh Nguyễn Phúc Thuần là runner đến nhận Bib 42km sớm nhất trong sáng 27/9. Từ Hậu Giang, anh di chuyển đến Cần Giờ tối 26/9, cho biết háo hức khi lần đầu tiên dự giải. "Nghe người quen giới thiệu giải có đường chạy xanh nên muốn trải nghiệm. Dù không phải phố xá đông đúc, trải nghiệm dân dã ở Cần Giờ vẫn rất đáng nhớ", anh Thuần nói đồng thời kỳ vọng sẽ đạt sub 3, lọt top nhóm tuổi 40-49.
Nhóm VĐV từ Ace Marathon Club (TP HCM) check-in tại sự kiện. Anh Nguyễn Văn Thân, đại diện nhóm cho biết đã tham gia các mùa trước, đánh giá cao trải nghiệm gắn kết con người với thiên nhiên qua giải đấu. Đặc trưng của giải là cung đường Rừng Sác dài, thẳng, chất lượng tốt. "Khả năng cao sẽ có mưa. Nhưng dù mưa hay nắng chúng tôi vẫn rất hào hứng, sẽ thi đấu hết mình", anh Thân nói.
Thanh Ngân, Bib 50032, cùng bạn đi xe khách từ Khánh Hòa đến TP HCM, sau đó di chuyển ra Cần Giờ từ sớm để nhận vật phẩm. Lần đầu cô gái trẻ dự một giải chạy, mong muốn có những kỷ niệm đẹp, tạo động lực để tập luyện thể thao thường xuyên.
Runner Thành Đông, từ Đồng Nai khoe cánh tay nặng trĩu với hơn 15 túi vật phẩm nhận cho đồng nghiệp. Anh cho biết thể thao giúp thành viên công ty gắn kết, giải tỏa áp lực công việc.
Nhóm runner từ ngân hàng số Vikki tham gia nhiều cự ly. Theo đại diện nhóm, tổng cộng ngân hàng có hơn 100 thành viên tham gia, xem đây như ngày hội để kết nối, rèn luyện sức khỏe.
Nữ runner của Vikki Bank tham gia 5km. Cô cho biết muốn dự giải để hòa mình vào không khí thể thao, hít thở không khí trong lành giữa "lá phổi xanh" của thành phố.
Anh Vũ, dẫn hai con trai song sinh, từ Thủ Đức đến Cần Giờ dự giải. Hai em chạy cự ly Kids Run 3km, khởi tranh chiều 27/9. Anh Vũ cho rằng thể thao giúp các con thêm năng động, tự tin, nạp năng lượng cho năm học mới.
Bên ngoài, khu vực gian hàng bày bán các sản phẩm thể thao, đặc sản địa phương thu hút hàng trăm runner trải nghiệm. Không khí náo nhiệt, khuấy động cả một góc xã Cần Giờ.
Gian hàng HDBank giới thiệu các giải pháp tài chính số để VĐV trải nghiệm ngay tại sự kiện. Theo đại diện ngân hàng, việc đồng hành giải chạy qua nhiều mùa cho thấy tài chính có thể gắn kết thể thao, từ đó lan tỏa các giá trị về sức khỏe, lối sống xanh và phát triển bền vững.
Gian hàng đồ uống Vikkafe hút nhiều runner thưởng thức.
Ngoài hoạt động tại khu vực Expo, HDBank Green Marathon còn gắn với nhiều hoạt động cộng đồng, nâng cao ý thức môi trường. Thông qua sự kiện, runner có thể cùng tham gia làm sạch bãi biển, trồng cây, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em khó khăn, qua đó quảng bá hình ảnh Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến bạn bè quốc tế.
HDBank Green Marathon khởi tranh từ 4h, ngày 28/9. Giải dự kiến quy tụ nhiều tên tuổi như Huỳnh Anh Khôi, Đặng Anh Quyết, Nguyễn Văn Khang. Đường đua Cần Giờ đạt chuẩn AIMS.
Hoài Phương
Ảnh: Quỳnh Trần