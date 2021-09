Hàng nghìn người dân về quê tự phát ở cửa ngõ TP HCM

Nhiều người dân lái xe máy về miền Tây bị lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cửa ngõ giáp ranh Long An và TP HCM chặn lại, yêu cầu quay về nơi ở, tối 30/9.

Rất đông người lái xe máy về quê tự phát bị chặn ở quốc lộ 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, tối 30/9. Ảnh: Đình Văn

Từ 17h, người dân lái xe máy cùng lỉnh kỉnh đồ đạc từ nhiều ngã đường đổ về chốt kiểm soát của giáp ranh giữa huyện Bình Chánh (TP HCM) và huyện Bến Lức (Long An) nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Tân Túc để về miền Tây. Vào buổi tối, lượng người đổ về càng đông, đứng chắn một làn quốc lộ khiến giao thông bị ùn tắc.

Lực lượng chức năng sau đó vận động họ đến tập trung trước nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Thiết và quốc lộ 1, cách chốt kiểm soát cửa ngõ một km. Gần 50 cảnh sát cơ động cũng được huy động để giữ trật tự.

Đám đông liên tục rồ ga cùng hô to "về quê, về quê", nhiều người nằm vạ vật trên đường, vỉa hè. Phía đối diện, trung tá Nguyễn Văn Tâm, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh nói qua loa "dịch bệnh ở TP HCM chỉ mới cơ bản được kiểm soát, theo chỉ đạo của Chính phủ, bà con chưa thể về quê" để vận động người dân quay về nơi ở.

Ông Đệ chở vợ đứng trong đám đông lái xe máy về miền Tây. Ảnh: Đình Văn

Đứng lẫn trong dòng người, ông Văn Công Đệ, 47 tuổi cho biết, vì nghe TP HCM nới lỏng giãn cách nên chiều nay chở vợ đi xét nghiệm để về quê ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ông cùng vợ đều làm phụ hồ nhưng 4 tháng qua mất việc. "Tôi thiếu tiền trọ 3 tháng rồi, ở trên đây cùng không có tiền ăn, bữa giờ cứ phải trông chờ vô thực phẩm được hỗ trợ bữa đói bữa no", ông Đệ nói.

Lái xe máy chở hai con 11-3 tuổi về quê An Giang nhưng cũng bị chặn lại, công nhân Nguyễn Thị Thu, 42 tuổi, nói dù biết không được về quê nhưng thấy hội đồng hương trên mạng xã hội kêu gọi nên đã "đánh liều" vì công ty đã thông báo phá sản. "Hai đứa con tôi mấy tháng nay thiếu ăn, sút kg. Phải chi tôi có chỗ làm sau ngày 1/10 hi vọng còn bám trụ được", nữ công nhân nói.

Đến 20h, lực lượng chức năng cung cấp nước suối và sữa cho những gia đình có con nhỏ để lót dạ, đồng thời phát phiếu thu thập thông tin để lập danh sách. Cảnh sát liên tục vận động người dân quay về nhà trọ nhưng đám đông vẫn không chấp hành.

Chị Thu cùng hai con vạ vật trên vỉa hè vì không thể lái xe máy về quê. Ảnh: Đình Văn

TP HCM đã ban hành chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội từ 1/10. Chỉ thị này được đưa ra sau khi thành phố 10 triệu dân trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cập độ khác nhau. Từ đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 26/5, đến nay thành phố ghi nhận hơn 388.659 ca nhiễm (gần 50% ca nhiễm cả nước), đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân; 14.631 người tử vong.

Chiều nay, Thủ tướng đã chỉ đạo TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào, không để người dân tự phát rời khỏi địa phương đến nơi khác do tình hình dịch bệnh ở khu vực này vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Những người thực sự cần thiết từ 4 tỉnh, thành này về các địa phương khác phải có kế hoạch đưa đón.

Đình Văn