Hàng loạt quốc lộ ở Thanh Hóa ngập lũ

Các quốc lộ 1, 10, 45, 217 đi qua các xã Cẩm Thủy, Hoạt Giang, Tây Đô... đang bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao, có nơi ngập gần một mét.

Chiều 27/8, ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Kajiki, thượng nguồn sông Mã, sông Chu, sông Bưởi... mưa lớn, nước tiếp tục đổ về vùng hạ du tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Hàng loạt quốc lộ ở Thanh Hoá ngập sâu trong lũ Quốc lộ 1 qua xã Hoạt Giang, Thanh Hoá ngập sâu. Video: Dũng Phim Cưới - Khánh Trình

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoạt Giang đang có hai vị trí ngập sâu 70-80 cm, kéo dài khoảng 2 km. Vùng ngập ở cả hai chiều Bắc Nam và ngược lại. Hiện chỉ có phương tiện cơ giới cỡ lớn như xe container, xe đầu kéo, xe tải bánh to mới có thể di chuyển qua các điểm ngập sâu. Xe máy và ôtô nhỏ buộc phải quay đầu hoặc thuê xe cứu hộ đưa qua vị trí ngập mới có thể tiếp tục hành trình.

Nước ngập hết bánh xe tải trên đường 1 đoạn qua xã Hoạt Giang trưa 27/8. Ảnh: Khánh Trình

Sáng sớm nay, anh Hoàng Khánh trình lái chiếc Mazda CX-5 từ phường Hạc Thành đi công tác ở khu vực Bỉm Sơn. Trưa cùng ngày, anh quay trở lại thì đường 1 ở Hoạt Giang đã ngập sâu. Thấy nhiều phương tiện cùng loại bị chết máy giữa đường, anh Trình chọn giải pháp an toàn là thuê xe cứu hộ kéo qua chỗ ngập. Anh Trình phải trả 500.000 đồng cho nhóm cứu hộ để được trợ giúp.

Theo anh Trình, nhiều người chủ quan hoặc tiếc tiền, cố băng qua vị trí ngập đã bị chết máy, số khác bị sóng đánh ngã lăn ra đường. Tại hai điểm ngập trên quốc lộ 1 thuộc xã Hoạt Giang hôm nay có hàng trăm phương tiện hư hỏng, ngập nước. Cảnh sát giao thông trạm Quảng Xương đang huy động lực lượng cắm biển báo, phân làn và hỗ trợ người dân qua đây.

Ngoài quốc lộ 1, các tuyến 217 đoạn qua xã Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc; quốc lộ 45 qua xã Tây Đô, xã Yên Định; quốc lộ 10 qua xã Nga An (vị trí giáp tỉnh Ninh Bình); quốc lộ 47 qua xã Thường Xuân... cũng đang bị chia cắt do lũ.

Quốc lộ 47 đoạn qua xã Thường Xuân hiện cũng ngập sâu, phương tiện không thể đi qua. Ảnh: Lê Hoàng

Một số cung đường như 15C đi Mường Lát hay tỉnh lộ 521C đoạn qua thôn Eo Kén và thôn Pà Ban, xã Pù Luông cũng đang bị ách tắc do hàng chục nghìn mét khối đất đá trên núi sạt xuống. Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền các xã huy động phương tiện cơ giới xúc đất đá để sớm thông tuyến.

Hoàn lưu bão Kajiki khiến Thanh Hóa mưa lớn. Nước trên các sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... đang lên rất cao, nhiều nơi vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân ở các xã Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ.

Lê Hoàng