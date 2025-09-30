Hàng loạt máy bay phải chờ, chuyển hướng do mưa lớn ở Hà Nội

Mưa lớn ở Hà Nội khiến 53 chuyến bay phải bay chờ và 37 chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Cả ngày hôm nay Hà Nội mưa to diện rộng. Trong khung giờ 12h30 đến 15h, khu vực sân bay Nội Bài còn có mưa giông kèm sấm sét. Tầm nhìn ngang hạn chế, chỉ 3-4 km trong mưa giông, theo Trung tâm Khí tượng hàng không Nội Bài. Mưa lớn đã gây ngập một số đường lăn, khu vực sân đỗ và hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác 11L, 11R và 29L.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đánh giá đợt mưa kéo dài ngày 30/9 là một trong những hiện tượng có cường độ mạnh, lượng mưa lớn và kéo dài nhất từ đầu năm 2025 đến nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay và an toàn khai thác. Vì thế các đơn vị buộc phải thay đổi lịch trình bay.

Thống kê đến 18h, 53 chuyến bay phải bay chờ và 37 chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng. Việc này phần nào ảnh hưởng dây chuyền tới hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Nội Bài

Tối cùng ngày, tại khu vực cửa ra máy bay, nhiều hành khách ngồi bệt xuống sàn chờ tới lượt bay. Chị Nguyễn Thu Trang, trú tại TP HCM, cùng gia đình đi du lịch Tây Bắc, nhưng do sạt lở nên quyết định trở về sớm. "Chúng tôi đã chờ bốn tiếng và chưa biết lúc nào mới bay được", chị nói, cho rằng thời tiết xấu cũng là bất khả kháng, không đổ lỗi cho hãng.

Từ Đà Nẵng, chị Phương, 27 tuổi, dự kiến trở lại Hà Nội trên chuyến bay VN172 lúc 14h05 ngày 30/9, song 5 lần nhận thông báo dealy từ hãng hàng không, lịch phải dời xuống 20h05.

Vietnam Airlines liên tục phát thông báo nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines và Pacific Airlines hôm nay được điều chỉnh kế hoạch. "Sự thay đổi có thể gây ra những bất tiện nhất định, Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp từ hành khách", thông báo từ hãng.

Trước đó, ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh. Thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam, trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và TP HCM, ngày 26/9 có 42 chuyến, ngày 27/9 có 181 chuyến đổi đường. Tại sân bay Đà Nẵng, 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường. Sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng khai thác nhiều giờ làm gần 100 chuyến bay bị hủy.

Việt An