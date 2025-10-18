Hàng loạt 'hố bom' ở hầm, đường vào cảng Cát Lái

Ngày 17/10, tại hầm chui Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP Thủ Đức cũ), bề mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà. Những vết lồi lõm tại thành các hố rộng gần một mét, sâu khoảng 5-10 cm, bào mòn cả gờ giảm tốc.
Hầm thông xe năm 2018, nằm tại nút giao Mỹ Thủy (TP Thủ Đức cũ), kết nối đường Võ Chí Công – Nguyễn Thị Định đi cảng Cát Lái. Công trình thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy, khởi công năm 2016 nhằm giảm kẹt xe khu vực ra vào cảng.
Hầm dài khoảng 405 m, rộng 9 m, cho xe ô tô chạy 2 chiều. Đây là hạng mục quan trọng trong giai đoạn một của dự án, giúp phân luồng giao thông và tăng năng lực vận tải hàng hóa khu Đông thành phố.
Phần lớn diện tích bề mặt đường trong hầm đã bong tróc thành các vệt lớn không bằng phẳng. Anh Lê Văn An, tài xế container cho biết, tình trạng mặt đường hầm hư hỏng xuất hiện gần nửa năm nay và ngày càng xuống cấp hơn.
Cảng Cát Lái trung bình mỗi năm vận chuyển 5,6 triệu TEU hàng hoá, tương đương 164 triệu tấn - chiếm gần 50% sản lượng container cả nước và 25% thị phần vận tải biển nội địa.
Sát thành cầu bề mặt đường sụt lún thành các vệt dài khoảng 3 m. Mặt đường hư hỏng khiến xe tải, container mỗi lần chạy qua bị rung lắc mạnh.
Gần đó, mặt đường Đồng Văn Cống cũng xuất hiện nhiều hư hỏng, mặt đường lồi lõm.
Đường dài 3 km, nối từ đại lộ Mai Chí Thọ đến cảng Cát Lái, là trục chính ra vào khu cảng và khu đô thị Cát Lái. Đây là tuyến có mật độ xe container dày đặc, thường xuyên kẹt xe. Đầu năm ngoái, con đường vừa hoàn thành mở rộng và cải tạo để giảm ùn tắc và phục vụ vận chuyển hàng hóa khu Đông.
Bế mặt đường với các hố lớn san sát nhau, lớp nhựa bị biến dạng. Nhiều xe phải đi chậm hoặc tránh hẳn sang một bên đường.
Bánh xe buýt không tiếp giáp mặt đường khi đi qua một ổ voi sâu khoảng 15 cm. Người dân trong khu vực cho biết, đường bị hư hỏng nhiều hơn sau các trận mưa, nhất là khu vực thi công thêm cầu vượt nút giao Mỹ Thủy.
Ngoài ra, việc thi công cũng khiến những tuyến đường ở nút giao Mỹ Thủy thường xuyên bụi mù mịt.
Toàn cảnh nút giao Mỹ Thủy từ trên cao, ở giữa là đường Đồng Văn Cống và hầm chui.
Mỹ Thủy là nút giao kết nối các tuyến đường lớn gồm Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ trên Vành đai 2. Do là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, khu vực này mật độ xe container dày đặc. Nhiều năm nay, nút giao là điểm nóng ùn tắc, tai nạn giao thông ở TP HCM.
Đường vào cảng Cát Lái hư hỏng. Video: Quỳnh Trần
Vị trí nút giao Mỹ Thủy và đường Đồng Văn Cống. Đồ họa: Hoàng Khánh
Quỳnh Trần