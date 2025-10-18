Hàng loạt 'hố bom' ở hầm, đường vào cảng Cát Lái

Ngày 17/10, tại hầm chui Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP Thủ Đức cũ), bề mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà. Những vết lồi lõm tại thành các hố rộng gần một mét, sâu khoảng 5-10 cm, bào mòn cả gờ giảm tốc.

Hầm thông xe năm 2018, nằm tại nút giao Mỹ Thủy (TP Thủ Đức cũ), kết nối đường Võ Chí Công – Nguyễn Thị Định đi cảng Cát Lái. Công trình thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy, khởi công năm 2016 nhằm giảm kẹt xe khu vực ra vào cảng.

Hầm dài khoảng 405 m, rộng 9 m, cho xe ô tô chạy 2 chiều. Đây là hạng mục quan trọng trong giai đoạn một của dự án, giúp phân luồng giao thông và tăng năng lực vận tải hàng hóa khu Đông thành phố.