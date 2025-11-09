Hàng loạt chuyến bay chậm giờ do mưa lớn ở Tân Sơn Nhất

TP HCMMưa lớn kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất phải chuyển hướng, bay vòng hoặc trễ dây chuyền từ chiều đến tối 9/11.

Khoảng 16h, khu vực quận Gò Vấp, Tân Bình (cũ) có mưa lớn, khiến nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air... khởi hành từ Tân Sơn Nhất bị trễ. Chiều ngược lại, nhiều chuyến đến TP HCM cũng không thể hạ cánh đúng lịch.

Hành khách chờ bay ở sân bay Phù Cát (Gia Lai) tới TP HCM, chiều 9/11. Ảnh: Đình Văn

Anh Thanh Quang, hành khách trên chuyến VN1345 của Vietnam Airlines, cho biết chuyến bay từ Phù Cát vào TP HCM phải lùi gần hai giờ do thời tiết xấu. Gần 17h, bảng thông tin ga T3 hiển thị hơn chục chuyến của Vietnam Airlines đi Chu Lai, Hà Nội, Huế, Phú Quốc, Đà Nẵng... bị chậm 45 phút đến hơn một giờ. Tại ga T1, nhiều chuyến của Vietjet đi Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội... trễ 55 phút đến gần hai tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết có hai chuyến bay đến TP HCM phải hạ cánh tạm xuống Cần Thơ trước khi tiếp tục hành trình. Dù thời tiết sau đó tốt hơn, nhiều chuyến vẫn bị ảnh hưởng dây chuyền. Vietjet cũng thông báo một số chuyến khởi hành đêm nay tiếp tục trễ giờ.

Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp cũ) ngập nặng cho đến tối 9/11. Ảnh: Giang Anh

Mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường quận Gò Vấp (cũ) như Nguyễn Văn Khối ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Những ngày qua, TP HCM liên tục mưa lớn, trùng đợt triều cường đạt đỉnh, gây ngập ở nhiều nơi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa do dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão Fung-Wong. Từ 10/11, bão di chuyển ra khỏi Biển Đông, thời tiết Nam Bộ sẽ ổn định hơn.

Đình Văn - Giang Anh