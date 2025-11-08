Phố Tây Bùi Viện ngập nặng sau mưa lớn

Mưa khoảng 30 phút, trùng với triều cường đạt đỉnh lúc 17-19h, hệ thống cống khu vực phố Bùi Viện (quận 1 cũ, nay là phường Bến Thành) quá tải. Nước dâng lênh láng, nhiều xe chết máy, người dân bì bõm lội bộ. Nơi đây tập trung nhiều khách nước ngoài, nhất là dịp cuối tuần. Hoạt động vui chơi diễn ra suốt đêm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm, với đỉnh triều đạt 1,72-1,78 m tại trạm Phú An và Nhà Bè trong hai ngày 6-7/11. Nước dâng cao vào khoảng 4-6h và 17-19h, sau đó giảm dần nhưng duy trì ở mức cao đến hết ngày 10/11.
Nhóm khách nước ngoài ngồi nhậu trên vỉa hè, vừa gác trên lên bàn do mực nước mấp mé khoảng 10-20 cm.
Khách nước ngoài lội nước bì bõm, tìm quán không ngập để ghé vào.
Một du khách vác valy lên đầu để tránh ngập.
Người dân sống ven đường Bùi Viện dùng vách ngăn, bàn ghế để ngăn nước tràn vào nhà.
Người dân, du khách bì bõm lội bộ qua ngã tư đường Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu.
Gần phố Bùi Viện, các đường Cống Quỳnh, Đỗ Quang Đẩu..., nước cũng ngập hơn 30 cm làm giao thông rối loạn. Nhiều người phải ghé vào lề đường, chờ nước rút rồi mới về nhà.
Đường Cống Quỳnh kế bên cũng ngập nửa bánh xe khiến giao thông hỗn loạn, nhiều xe cố chạy sát lề để tránh ngập.
Ngoài khu vực trung tâm, triều cường cũng khiến một số nơi trũng thấp khác ở TP HCM như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Đa, Thảo Điền... ngập nặng.
Gia Minh