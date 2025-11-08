Phố Tây Bùi Viện ngập nặng sau mưa lớn

Mưa khoảng 30 phút, trùng với triều cường đạt đỉnh lúc 17-19h, hệ thống cống khu vực phố Bùi Viện (quận 1 cũ, nay là phường Bến Thành) quá tải. Nước dâng lênh láng, nhiều xe chết máy, người dân bì bõm lội bộ. Nơi đây tập trung nhiều khách nước ngoài, nhất là dịp cuối tuần. Hoạt động vui chơi diễn ra suốt đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm, với đỉnh triều đạt 1,72-1,78 m tại trạm Phú An và Nhà Bè trong hai ngày 6-7/11. Nước dâng cao vào khoảng 4-6h và 17-19h, sau đó giảm dần nhưng duy trì ở mức cao đến hết ngày 10/11.