Hàng bánh cuốn cung đình 55 năm bán ven đường ở Huế

Giữa hàng trăm món ăn giúp ẩm thực Huế được vinh doanh top ngon nhất thế giới 2025, bánh cuốn tôm chua của bà Huỳnh Thị Hạnh, 80 tuổi, ở phường Thuận Hóa, hấp dẫn cả người bản địa và du khách.

Bà Hạnh cho biết quán được mẹ truyền lại từ năm 1970. Thời gian đầu, bà gánh rong bán cho dân địa phương và khách du lịch tại các khách sạn, trục đường lớn và cung An Định. Khi tuổi cao, bà chọn ngồi bán ở góc đường Phan Đình Phùng, cạnh cầu Kho Rèn và duy trì cho đến nay.