Ẩm thực Huế vào top ngon nhất thế giới 2025

Chuyên trang Taste Atlas xếp Huế hạng 36 trong 100 thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới, vị trí cao nhất trong ba đại diện của Việt Nam.

Ngày 6/12, Taste Atlas công bố danh sách Best Food Cities in the World 2025 dựa trên hơn 590.000 bình chọn từ chuyên gia và thực khách quốc tế. Huế đạt 4,55 trên 5 điểm, đứng thứ 36. Hai đại diện khác của Việt Nam là Hà Nội và TP HCM lần lượt xếp hạng 47 và 60.

Bánh khoái. Ảnh: Nguyễn Phong

Ẩm thực Huế được chuyên gia và thực khách quốc tế chấm 4,55/5 điểm. Những món nổi bật gồm bún bò, bánh khoái, nem lụi và bánh bèo. Taste Atlas cũng gợi ý loạt địa chỉ lâu đời, đông khách như bún bò Bà Xuân, nem lụi Tài Phú, bánh khoái Hồng Mai và bánh ướt Huyền Anh.

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là Naples của Italy, nằm bên vịnh Napoli, gần núi lửa Vesuvius và đảo Capri. Thành phố nổi tiếng với các món ăn như pizza, mì spaghetti, được "bản đồ ẩm thực" Taste Atlas chấm 4,99/5 điểm.

Bánh bèo chén. Ảnh: Nguyễn Phong

Tại hạng mục Những nền ẩm thực ngon nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 16. Với giải thưởng 100 món ngon nhất thế giới, Bún bò Nam Bộ và phở bò là hai đại diện của Việt Nam được vinh danh. Bún bò Nam Bộ xếp hạng 81 (4,4/5 điểm), phở bò xếp hạng 83 (4,34/5) điểm.

Top 100 được Taste Atlas công bố dựa trên 590.228 phiếu bầu của các chuyên gia và thực khách quốc tế chấm điểm hơn 18.000 thành phố trên thế giới, dựa trên tiêu chí: sự nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, đặc sản địa phương.

Được thành lập vào 2015, Taste Atlas kết nối với 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.

Tuấn Anh (Theo Taste Atlas)