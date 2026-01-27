Hàn Quốc cam kết rót 350 tỷ USD vào Mỹ

Trước đe dọa tăng thuế lên 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hàn Quốc tuyên bố tuân thủ thỏa thuận rót 350 tỷ USD đầu tư vào nước này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) vừa lên tiếng khẳng định nước này tuân thủ thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ vào tháng 7/2025. "Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuyển cam kết thực hiện thỏa thuận tới phía Mỹ", Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống, Kang Yu-jung cho biết.

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu lên 25% với ôtô, gỗ và dược phẩm Hàn Quốc, nhưng chưa ấn định thời gian áp dụng. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/1, ông cáo buộc nước này "không thực hiện đúng" thỏa thuận thương mại.

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac và Chánh văn phòng Chính sách Tổng thống Kim Yong-beom đã đồng chủ trì một cuộc họp liên ngành để thảo luận các biện pháp ứng phó sau phát ngôn của ông Trump.

Nhà Xanh cho hay Bộ trưởng Công nghiệp nước này sẽ thăm Mỹ và gặp Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Một đặc phái viên thương mại cấp cao cũng dự kiến sớm tới Washington gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju ở Gyeongju, Hàn Quốc, hôm 29/10/2025. Ảnh: AP

Năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại. Theo đó, Washington giảm thuế từ 25% xuống 15% với ôtô và linh kiện ôtô Hàn Quốc nhập khẩu, ngang với Nhật Bản. Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.

Trong đó, Seoul chi 200 tỷ USD tiền mặt theo từng giai đoạn, với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm nhằm duy trì sự ổn định của đồng won. Tuy nhiên, đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết kế hoạch đầu tư không thể khởi động trong nửa đầu 2026, do đồng won suy yếu.

Đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc cho biết 5 dự luật nhằm triển khai khoản đầu tư vào Mỹ đang chờ được các ủy ban xem xét. Với sự ủng hộ của phe đối lập, Quốc hội có thể đẩy nhanh quá trình thông qua. Tuy nhiên, thời gian bỏ phiếu chưa được công bố.

Năm ngoái, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục 709,4 tỷ USD, tăng 3,8% so với 2024. Nhưng xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,8%, ở mức 122,9 tỷ USD. Mặt hàng ôtô mang về hơn 30 tỷ USD, chiếm 25% tổng kim ngạch, nhưng giảm 13,2%.

Ông Choi Seok-young, cựu trưởng đoàn đàm phán thương mại Hàn Quốc, nhìn nhận lời đe dọa của ông Trump là "động thái chính trị". Theo ông, Mỹ muốn gây sức ép tối đa để buộc Seoul nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về rào cản phi thuế quan đang diễn ra.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm vào buổi sáng, trước khi đảo chiều và tăng 2,73% khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay.

Phiên An (theo Reuters, Yonhap)