Mỹ - Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại

Ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hoàn tất chi tiết của thỏa thuận thương mại trong một cuộc họp tại Gyeongju.

"Chúng tôi đã đạt thỏa thuận, gần như đã hoàn tất", ông Trump cho biết trong bữa tối với Tổng thống Lee và các quan chức khác trong khu vực bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC.

Hai bên từng công bố một thỏa thuận cuối tháng 7. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 15% với hàng hóa Hàn Quốc, giảm từ mức 25% công bố trước đó. Đổi lại, Hàn Quốc đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ với các dự án do ông Trump lựa chọn và mua 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng các sản phẩm năng lượng khác.

Hà Thu (theo Reuters)