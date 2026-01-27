Ông Trump nâng thuế nhập khẩu lên 25% với nhiều hàng hóa Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế nhập khẩu lên 25% với ôtô, gỗ và dược phẩm Hàn Quốc, cáo buộc nước này "không thực hiện đúng" thỏa thuận thương mại.

"Hàn Quốc đã không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/1. "Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử của chúng ta, dù việc này thuộc thẩm quyền của họ, tôi quyết định tăng thuế nhập khẩu với ôtô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế đối ứng khác áp lên hàng hóa Hàn Quốc, từ 15% lên 25%". Ông Trump không nói rõ thời điểm việc này có hiệu lực.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/1. Ảnh: AP

Năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại. Theo đó, Washington sẽ giảm thuế từ 25% xuống 15% đối với ôtô và linh kiện ôtô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ, ngang bằng với Nhật Bản. Hàn Quốc cũng sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào các lĩnh vực chiến lược tại Mỹ. Trong đó, Seoul sẽ chi 200 tỷ USD tiền mặt theo từng giai đoạn, với mức trần 20 tỷ USD mỗi năm nhằm duy trì sự ổn định của đồng won.

Tuy nhiên, đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết kế hoạch đầu tư 350 tỷ USD không thể khởi động trong nửa đầu năm 2026, do đồng won suy yếu. Việc để dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài đang gây khó khăn cho giới chức Hàn Quốc, trong bối cảnh giá won xuống thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009.

Josh Lipsky - Giám đốc bộ phận kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định động thái của ông Trump cho thấy sự thiếu kiên nhẫn trước tiến độ Seoul thông qua khuôn khổ thỏa thuận thương mại.

"Đây chỉ là một lời nhắc nữa cho thấy thị trường đã sai khi tin rằng chúng ta sẽ bước vào giai đoạn ổn định thuế nhập khẩu năm 2026. Nhiều người nói rằng 'Ông ấy không làm thật đâu', đôi khi đúng là vậy, nhưng thỉnh thoảng thì không. Và chỉ riêng sự biến động đó thôi cũng đã có cái giá của nó", Lipsky nói.

Hà Thu (theo Reuters)