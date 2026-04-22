MỹTay đua F1 Lewis Hamilton và ngôi sao truyền hình Kim Kardashian thoải mái thể hiện tình cảm trên bãi biển ở Malibu, California.

Trong buổi học lướt sóng, Kim Kardashian, 45 tuổi, diện bộ đồ bơi ôm sát kết hợp áo bikini đen, khoe vóc dáng. Hamilton, 41 tuổi, mặc áo phông và quần bơi màu đen. Cả hai liên tục cười đùa, ôm ấp và dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Trong lúc tập luyện, Kim thử sức trên ván dưới sự hướng dẫn của bạn trai, cho thấy sự thoải mái và ăn ý.

Từ khi công khai hẹn hò ở Super Bowl hôm 8/2, mối quan hệ giữa Hamilton và Kardashian tiến triển nhanh. Theo báo Anh Sunsport, cả hai đã chuyển đến sống chung khi cùng đi mua thảm tại Los Angeles. Họ cũng duy trì mối quan hệ yêu xa. Kim từng bay hơn 17.000 km chỉ để dành 24 tiếng ở London cùng Hamilton.

Một số nguồn tin cho biết cả hai đều bận rộn nhưng luôn cố gắng sắp xếp thời gian, xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện và chuyến đi. Hamilton được cho đã gặp các con của Kim trong chuyến đi gần đây đến Tokyo (Nhật Bản).

Hamilton, Kardashian tình tứ trên biển Hamilton và Kardashian tình tứ trên biển.

Hamilton là ngôi sao F1, đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới cùng huyền thoại Michael Schumacher. Tình trường của anh cũng đáng nể, trong đó có mối quan hệ lúc hợp lúc tan với ca sĩ Nicole Scherzinger của nhóm Pussycat Dolls trước khi chia tay năm 2016. Kể từ đó, Hamilton bị đồn hẹn hò loạt người đẹp làng mẫu như Gigi Hadid, Kendall Jenner, Barbara Palvin, Winnie Harlow hay các ca sĩ Rihanna, Nicki Minaj, Camila Kendra, Shakira, Rita Ora, Sofia Richie trước khi công khai mối quan hệ với Kim.

Hamilton và Kim biết nhau từ năm 2014, từng cùng xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn. Năm đó, họ còn chụp ảnh chung tại lễ trao giải GQ Men of the Year ở London, khi Kim là vợ của rapper Kanye West, còn Hamilton đang hẹn hò Scherzinger.

Lewis Hamilton (ngoài cùng bên trái) khi còn hẹn hò ca sĩ Nicole Scherzinger, và Kim Kardashian là vợ của rapper Kanye West, trong sự kiện năm 2014. Ảnh: Mirror

Hamilton vốn có mối quan hệ thân thiện với gia đình Kardashian, đặc biệt là mẹ ruột của Kim - bà Kris Jenner và em cùng mẹ khác cha Kendall Jenner. Tay đua người Anh từng tham gia một buổi tụ họp gia đình của Kardashian.

Kim bước vào mối quan hệ với Hamilton sau giai đoạn tập trung cho gia đình và sự nghiệp cá nhân. Sau khi ly hôn rapper Mỹ Kanye West năm 2022, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc bốn con và hoàn thành chương trình học luật vào năm 2025. Kim nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là gia đình, song không khép lại khả năng tìm kiếm hạnh phúc cá nhân khi cảm thấy sẵn sàng.

Kim vốn là doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ, nổi tiếng qua chương trình Keeping Up with the Kardashians (Theo chân nhà Kardashian). Cô là người sáng lập thương hiệu thời trang SKIMS, đồng thời có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với hơn 354 triệu lượt theo dõi trên Instagram.

Hồng Duy (theo The Sun)