Tình trường của Lewis Hamilton

Nicole Scherzinger là mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu nhất của Hamilton. Hai người quen nhau tại MTV EMAs năm 2007 và trải qua nhiều lần chia tay, tái hợp trước khi chấm dứt hoàn toàn năm 2015. Nguyên nhân được cho là áp lực từ việc yêu xa và lịch thi đấu dày đặc của Hamilton.