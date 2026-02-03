Tình trường của Lewis Hamilton

Bạn gái lâu năm được công khai đầu tiên của Lewis Hamilton là Jodie Ma, với cuộc tình kéo dài khoảng 4 năm, từ 2003 đến 2007. Hai người gặp nhau tại Trường Khoa học và Nghệ thuật Cambridge, khi Ma học ngành quản lý sự kiện. Dù chia tay năm 2007, Ma vẫn xuất hiện bên Hamilton khi anh vô địch F1 lần đầu vào năm 2008.
Nicole Scherzinger là mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu nhất của Hamilton. Hai người quen nhau tại MTV EMAs năm 2007 và trải qua nhiều lần chia tay, tái hợp trước khi chấm dứt hoàn toàn năm 2015. Nguyên nhân được cho là áp lực từ việc yêu xa và lịch thi đấu dày đặc của Hamilton.
Sau khi chia tay Scherzinger, Hamilton bị đồn hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid năm 2015, khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, tay đua người Anh khẳng định họ chỉ là bạn bè.
Hamilton vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Rihanna sau khi cả hai đi cùng nhau tại lễ hội carnival ở Barbados năm 2015. Anh sau đó phủ nhận, cho biết hai người là bạn thân lâu năm và thỉnh thoảng gặp gỡ.
Cũng trong năm 2015, Hamilton bị liên hệ với người mẫu Kendall Jenner sau nhiều lần xuất hiện chung. Họ thậm chí còn đi nghỉ cùng nhau trên một du thuyền. Tay đua F1 bác bỏ tin đồn, khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè.
Hamilton được cho là có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Rita Ora sau khi hai người đi nghỉ cùng nhau hè 2016. Ora từng xuất hiện cổ vũ Hamilton tại chặng Abu Dhabi Grand Prix cuối năm đó, nhưng cả hai không xác nhận chuyện hẹn hò.
Ca sĩ Nicki Minaj từng bị đồn có quan hệ với Hamilton, khi nữ rapper đăng ảnh đi chơi trên sa mạc ở Dubai cùng tay đua người Anh, tháng 9/2018. Một tuần trước đó, hai người cũng thân thiết tại một sự kiện của New York Fashion Week
Hamilton cũng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Shakira sau khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại Miami, Barcelona và Silverstone năm 2023. Sau đó, mối quan hệ được xác nhận chỉ là một "tình bạn đẹp".
Đầu năm 2025, Hamilton dính tin đồn hẹn hò nữ diễn viên Sofia Vergara sau khi cùng ăn tối tại New York. Sofia hơn Hamilton 13 tuổi, được cho là tìm kiếm một mối quan hệ khác biệt. Tuy nhiên, hai người chia tay chỉ sau vài tháng.
Gần đây, Hamilton được cho là đang tận hưởng mối quan hệ kín tiếng với Kim Kardashian. Kardashian bay sang Anh bằng máy bay riêng, lưu lại chưa đầy 24 giờ để gặp Hamilton, nhưng cả hai chưa đưa ra xác nhận chính thức.Ngoài những nhân vật trên, Hamilton còn bị đồn hẹn hò với người mẫu Winnie Harlow, Camila Kendra, Juliana Nalu, Sofia Richie hay Barbara Palvin, nhưng chỉ trong thời gian ngắn.
Hoàng An
Ảnh: Instagram, Reuters, PVH, ENews, FameFlynet, BrosNYC