MỹTay đua F1 Lewis Hamilton và ngôi sao giải trí Kim Kardashian lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại sự kiện Super Bowl 60, kể từ khi những tin đồn hẹn hò lan truyền.

Khán đài trận chung kết bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) trên sân Levi’s ở Santa Clara, California hôm 8/2 gây chú ý, khi Hamilton và Kim ngồi cạnh nhau và trò chuyện thân mật. Hai người thoải mái nắm tay nhau, phần nào xác nhận mối quan hệ vốn được đồn đoán vài tuần trước đó.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian xem trận chung kết bóng bầu dục Mỹ trên sân Levi’s ở Santa Clara, California, ngày 8/2/2026. Ảnh: Telegraph

Đây là lần đầu tay đua 7 lần vô địch F1 thế giới và Kim công khai tình cảm, lại ở sự kiện thể thao lớn nhất Mỹ. Vì thế, hình ảnh của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất ngay trong đêm Super Bowl. Một video hai người nói chuyện cùng nhau thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Theo chuyên gia đọc khẩu hình của báo Anh Daily Mail, Hamilton nói với Kim: "Không, anh không đưa bất kỳ cô gái nào gặp mẹ đâu. Ý anh là, rồi em sẽ gặp bà ấy một ngày nào đó, mẹ anh rất háo hức được gặp em".

Kim sau đó chỉ đáp lại ngắn gọn: "Ừ".

"Điều này cũng đủ cho thấy mối quan hệ giữa hai người dường như đang tiến triển, nhất là khi Kim sắp được gặp mẹ của Hamilton", Daily Mail bình luận.

Lewis Hamilton và Kim Kardashian hẹn hò ở Super Bowl Cuộc hội thoại giữa Hamilton và Kim ở Super Bowl.

Trước khi cùng nhau dự Super Bowl, Hamilton và Kim từng bị bắt gặp cùng nhau tại châu Âu. Họ đã cùng đi Paris, ở một khách sạn hạng sang và di chuyển chung bằng xe SUV.

Một tuần trước Super Bowl, cả hai còn xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Estelle Manor ở Oxfordshire, Anh. Dù đến nơi không cùng lúc, việc cùng lưu trú tại địa điểm nổi tiếng kín đáo này càng khiến truyền thông tin rằng họ đang dành thời gian riêng cho nhau. Những chi tiết như dùng chung các dịch vụ của khách sạn, ăn tối riêng tư và tăng cường an ninh cho thấy hai người chú trọng bảo vệ đời sống cá nhân.

Hai ngôi sao thể thao và giải trí quen biết nhau từ năm 2014, cùng xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn. Hamilton cũng có mối quan hệ thân thiện với gia đình Kardashian, bao gồm mẹ ruột Kris Jenner và em cùng mẹ khác cha Kendall Jenner. Tay đua người Anh từng tham gia một buổi tụ họp gia đình của Kardashian, cho thấy mối liên hệ giữa hai bên kéo dài nhiều năm.

Kim bước vào mối quan hệ này sau giai đoạn tập trung cho gia đình và sự nghiệp cá nhân. Sau khi ly hôn rapper Mỹ Kanye West năm 2022, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc 4 con và hoàn thành chương trình học luật vào năm 2025. Trong các chia sẻ trước đây, cô khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là gia đình, song không khép lại khả năng tìm kiếm hạnh phúc cá nhân khi cảm thấy sẵn sàng.

Hamilton từ lâu giữ đời sống riêng khá kín tiếng so với mức độ nổi tiếng của anh. Tay đua 41 tuổi từng có mối quan hệ nhiều năm với ca sĩ Nicole Scherzinger, và nhiều lần được truyền thông nhắc tới bên cạnh các ngôi sao giải trí khác. Tuy vậy, Hamilton hiếm khi công khai chuyện tình cảm tại các sự kiện đông người như Super Bowl.

Hoàng An (theo Cosmopolitan, Telegraph)