Hamann: 'Wirtz chỉ còn tới Giáng sinh để cứu sự nghiệp ở Liverpool'

AnhCựu tiền vệ Dietmar Hamann cảnh báo Florian Wirtz có thể bị Liverpool cho mượn ngay tháng 1/2026, nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ.

Liverpool từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Wirtz, khi chấp nhận phá hàng loạt kỷ lục để chiêu mộ anh từ Leverkusen hồi mùa hè. Nhưng tiền vệ người Đức chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào qua 11 trận ở Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, anh mới có hai kiến tạo ở Champions League và một tại Siêu Cup Anh - nơi Liverpool thua Crystal Palace trong loạt luân lưu.

Phong độ thất vọng này khiến Wirtz chịu nhiều chỉ trích. Cựu HLV Arsene Wenger từng cho rằng Liverpool thiếu ổn định mùa này vì cố gắng điều chỉnh đội hình để tiền vệ tân binh người Đức được chơi ở vị trí ưa thích. Cựu danh thủ Man Utd và tuyển Anh Gary Neville thì chê Wirtz như cậu bé ở giữa sân trong trận thua Man City 0-3.

Florian Wirtz trong trận Liverpool thắng Everton 2-1 trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 20/9/2025. Ảnh: AP

Hamann là cựu danh thủ tiếp theo chê Wirtz. Ông cho rằng thời gian dành cho tiền vệ 22 tuổi đang dần cạn, đặc biệt trong bối cảnh tập thể của HLV Arne Slot sa sút với 9 thất bại trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

"Wirtz đã có rất nhiều cơ hội để thể hiện", báo Anh Sportmail dẫn lời Hamann ngày 27/11. "Trong 6 đến 8 tuần qua, cậu ấy đều được đá trong những trận mà Liverpool thắng có phần may mắn trước Bournemouth, Newcastle hay Burnley. Nhưng đã ba tháng rồi mà cậu ấy vẫn chưa tận dụng được".

Hamann, từng đá cho Liverpool giai đoạn 1999-2006, cho rằng khó kỳ vọng Wirtz bùng nổ vào lúc CLB cũ đang rối ren, và chỉ ra những biểu hiện sa sút của hậu bối. "Cậu ấy trông không hạnh phúc, không còn chơi bóng theo bản năng như thời ở Leverkusen. Wirtz suy nghĩ quá nhiều, lùi về hỗ trợ nhiều hơn mức cần thiết, dù được mang về để tạo khác biệt ở phần sân đối phương", ông nói.

Theo Hamann, nếu đà sa sút kéo dài, Wirtz nhiều khả năng phải rời Liverpool theo diện cho mượn trong tháng 1. "Cậu ấy chỉ còn đến Giáng sinh để chứng tỏ giá trị", cựu tiền vệ 52 tuổi cảnh báo. "Nếu không cải thiện, CLB chắc chắn sẽ phải bàn với cậu ấy xem giải pháp nào tốt nhất. Cho mượn ư? Tôi nghĩ có thể".

Florian Wirtz (phải) theo kèm Jeremy Doku trong trận Liverpool thua Man City 0-3 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: AD

Wirtz thi đấu cho các đội trẻ Brauweiler, Cologne rồi chuyển đến Leverkusen năm 2020, ghi 57 bàn và có 65 kiến tạo qua 197 trận. Anh tỏa sáng rực rỡ khi ghi 18 bàn qua 49 trận mùa 2023-2024, giúp Leverkusen giành cú đúp quốc nội với thành tích bất bại, lật đổ sự thống trị của Bayern. Cá nhân tiền vệ 22 tuổi được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Bundesliga mùa đó.

Tuy nhiên, Wirtz thể hiện phong độ trái ngược từ khi đến Liverpool. Hamann đánh giá áp lực và sự khác biệt của Ngoại hạng Anh khiến hậu bối bị choáng ngợp. "Có lúc tôi tự hỏi cậu ấy có mất niềm tin không. Wirtz trông như thể đang nghĩ 'giải đấu này không dành cho mình'. Tôi hy vọng mình sai, nhưng nếu kéo dài, rất khó để xoay chuyển", ông nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail)