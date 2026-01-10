Hầm chui cửa ngõ phía đông TP HCM thông xe cuối tháng 1

Hầm chui nối cao tốc TP HCM - Long Thành và đại lộ Mai Chí Thọ sẽ thông xe cuối tháng 1, giúp giảm ùn tắc nút giao An Phú, điểm nóng giao thông phức tạp nhất thành phố.

Ngày 10/1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) cho biết, hầm chui HC1-02, một trong những hạng mục chính của dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ), đã hoàn thành hơn 84% khối lượng. Hiện 17 đốt hầm đã thi công xong, 3 đốt còn lại cùng hệ thống trạm bơm đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến công trình hoàn thành và thông xe ngày 31/1.

Hầm chui HC1-02 ngày 31/12/2025. Ảnh: Giang Anh

Hầm HC1-02 dài khoảng 760 m, nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm. Công trình có 4 làn xe, mỗi chiều hai làn, được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm.

Khi đưa vào khai thác, hầm HC1-02 sẽ kết nối với hầm chui HC1-01 tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, đã thông xe từ tháng 6/2025. Hai hầm liên thông giúp xe lưu thông liên tục từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc và ngược lại, giảm xung đột giao thông tại nút giao An Phú.

Nhánh cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuống Mai Chí Thọ, đưa vào khai thác cuối năm 2025. Ảnh: Giang Anh

Trước đó, dịp Tết Dương lịch, nhánh cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuống Mai Chí Thọ, hướng về đường Võ Nguyên Giáp, cũng đã được đưa vào khai thác. Một số hạng mục khác như cầu Bà Dạt, Giồng Ông Tố đã hoàn thành nhưng chưa thể thông xe do chờ kết nối đồng bộ.

Theo chủ đầu tư, dự án nút giao An Phú đang tiếp tục thi công nhiều nhánh cầu khác, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay. Riêng một số hạng mục vẫn gặp khó khăn do vướng mặt bằng tại khu vực đường Lương Định Của.

Phối cảnh dự án nút giao An Phú. Ảnh: Chủ đầu tư

Khởi công cuối năm 2022, nút giao An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng, gồm hệ thống hầm chui, cầu vượt và đảo tròn trung tâm. Công trình từng dự kiến hoàn thành cuối năm 2025 nhưng được UBND TP HCM chấp thuận lùi mốc hoàn thành đến quý II năm nay.

Nút giao An Phú là điểm kết nối các trục giao thông lớn như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống; đồng thời là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái - nơi có hơn 20.000 lượt xe container lưu thông mỗi ngày.

Giang Anh