Hầm chui An Phú ngập sâu sau nửa tháng thông xe

TP HCMSự cố hệ thống điện khiến máy bơm không hoạt động, nước ngầm tràn vào hầm chui tại nút giao An Phú, gây ngập gần 50 cm trên một đoạn hầm, sáng 16/2.

Vị trí ngập dài hơn 20 m, thuộc hầm chui HC1-02 theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Một số tài xế cho biết nước dâng cao từ rạng sáng, sau đó rút dần. Ôtô qua hầm phải giảm tốc hoặc lưu thông lên mặt đường phía trên rồi nhập lại cao tốc để tránh khu vực ngập.

Hầm HC1-02 là một trong những hạng mục chính của dự án nút giao An Phú, cửa ngõ phía đông TP HCM, mới được thông xe ngày 2/2.

Hầm chui ở nút giao An Phú bị ngập nặng ở đoạn trũng, sáng 16/2. Ảnh: Minh Hoàng

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết sự cố điện làm trạm bơm ngừng hoạt động, khiến nước ngầm chảy ngược vào hầm và gây ngập. Các đơn vị đã khắc phục trong sáng cùng ngày, đồng thời bố trí lực lượng túc trực trong dịp Tết để tránh tái diễn.

Hầm chui HC1-02 dài 480 m, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm. Công trình có 4 làn xe, mỗi chiều hai làn, vận tốc thiết kế 50 km/h; được trang bị hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm. Gói thầu xây dựng hầm trị giá khoảng 342 tỷ đồng.

Sau khi thông xe đầu tháng 2, hầm HC1-02 liên thông với hầm HC1-01 (khai thác từ tháng 6/2025 tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống), giúp xe lưu thông liên tục giữa đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc, giảm xung đột giao thông tại nút An Phú.

Thiết kế dự án nút giao An Phú khi hoàn thành. Ảnh: Ban Giao thông

Dự án nút giao An Phú khởi công cuối năm 2022, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm hầm chui, các cầu vượt và đảo tròn trung tâm. Kế hoạch ban đầu hoàn thành cuối năm 2025, song tiến độ chậm. Hiện UBND TP HCM đã chấp thuận lùi mốc hoàn thành đến quý II năm nay.

An Phú là một trong những nút giao thông phức tạp nhất TP HCM, kết nối các trục lớn như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. Khu vực này cũng là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, nơi mỗi ngày có hơn 20.000 lượt xe container lưu thông.

Minh Hoàng - Giang Anh