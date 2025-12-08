Hai váy cưới trăm triệu đồng của fashionista Tiên Nguyễn

Con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn diện váy cưới của Jimmy Choo và Yara Shoemaker trong hôn lễ với chồng người Dubai - Justin Cohen.

Khoảnh khắc tiệc cưới của Tiên Nguyễn Những khoảnh khắc trong đám cưới của Tiên Nguyễn. Video: Công Khang

Tối 7/12, đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM với hơn 1.000 khách mời, trong đó có Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cùng dàn sao như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, diễn viên Diễm My 9x.

Vợ chồng Tiên Nguyễn trên sân khấu làm lễ. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi đón khách và làm lễ, Tiên Nguyễn chọn đầm Jimmy Choo, phối cùng trang sức Messika. Thiết kế dáng ball-gown (váy xòe rộng, bồng bềnh), sử dụng lớp vải tulle, voan cao cấp. Bộ váy được làm riêng theo vóc dáng, số đo, tôn đường cong của cô dâu. Mẫu đồ được kết hợp ăn ý khăn voan và lớp trang điểm tông hồng tự nhiên. Bộ suit màu kem của chú rể thuộc thương hiệu Stefano Ricci.

Sau phần lễ, con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên thay bộ đầm đuôi cá, cúp ngực của Yara Shoemaker. Thiết kế hàng trăm triệu đồng được xử lý bằng kỹ thuật 3D, chiết eo.

Đôi uyên ương chụp hình kỷ niệm cùng Hoa hậu Hương Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, ở lễ vu quy tại nhà riêng, vợ chồng Tiên Nguyễn diện áo dài đồng điệu bằng lụa tơ sen do nghệ nhân Phan Thị Thuận dệt. Bộ của fashionista do nhà thiết kế Minh Hạnh đảm nhận, còn bộ của chồng cô do Lê Ngọc Lâm thiết kế.

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Hoàng Dung