Vợ chồng fashionista Tiên Nguyễn diện áo dài đồng điệu bằng tơ sen do nghệ nhân Phan Thị Thuận thực hiện trong một tháng.

Áo dài cưới dệt bằng tơ sen của fashionista Tiên Nguyễn Vợ chồng Tiên Nguyễn chụp ảnh trước nhà. Video: Hoàng Dung

Trong lễ rước dâu sáng 7/12 tại TP HCM, Tiên Nguyễn và chồng - Justin Cohen - diện áo dài sắc nude, họa tiết hoa sen thêu tay ở phần ngực do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện.

Áo dài được làm từ chất liệu tơ sen do nghệ nhân Phan Thị Thuận - người đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và tiên phong "huấn luyện" tằm tự dệt chăn tơ tại Việt Nam - thực hiện. Mẹ cô dâu - diễn viên Thủy Tiên - cho biết đặt nghệ nhân từ tám tháng trước để có được tấm vải như mong muốn. Tơ sen hội tụ độ mềm mại, thoáng nhẹ và là biểu tượng thanh khiết, phản ánh tinh thần trong trẻo và sự sang trọng kín đáo mà cô dâu hướng đến cho ngày trọng đại.

Fashionista Tiên Nguyễn và chồng. Ảnh: Quỳnh Trần

Họa tiết hoa sen trên áo mất hàng trăm giờ thêu thủ công bởi thợ lành nghề. Chỉ vàng được đan xen để tạo hiệu ứng bắt sáng. Nhà thiết kế giữ nguyên phom áo dài truyền thống với cổ cao, tay dài và thân áo thẳng. Cô dâu đội mấn đồng điệu trang phục.

Chuyên gia trang điểm chọn cho Tiên Nguyễn phong cách tự nhiên, nhấn vào mắt và môi.

Bó hoa cưới của cô dâu làm bằng hoa lan. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài áo dài cho cô dâu, chú rể, nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện thêm áo dài cho bố mẹ cô dâu là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên. Cả hai chọn tông nâu - tượng trưng màu đất, thể hiện là nơi vun đắp, nuôi dưỡng cô dâu trưởng thành, nên người.

Theo giám đốc thời trang Kye Nguyễn, Tiên Nguyễn và gia đình đều mong muốn lễ cưới không chỉ đẹp mà còn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với cội nguồn, vì vậy các chất liệu và kỹ nghệ thuần Việt được đặt lên hàng đầu.

Sau lễ vu quy, Tiên Nguyễn và chồng tổ chức tiệc cưới tối cùng ngày với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ - diễn viên Thủy Tiên trong lễ cưới con gái. Ảnh: Quỳnh Trần

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nổi tiếng với sở thích chơi hàng hiệu.

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô tên Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di.

Hoàng Dung