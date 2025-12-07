Chồng Dubai mong cùng Tiên Nguyễn trưởng thành trong hôn nhân

Khoảnh khắc tiệc cưới của Tiên Nguyễn. Video: Công Khang
Sự kiện bắt đầu lúc 19h15 trong trung tâm hội nghị cao cấp ở TP HCM. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn nắm tay con gái lên lễ đường. Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
Nghi thức làm lễ của cô dâu chú rễ diễn ra ngắn gọn trong vòng 15 phút. Chú rể nói lời cảm ơn hai bên gia đình và nhắn nhủ Tiên Nguyễn: "Cảm ơn em vì đã giúp anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và tốt hơn. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua thử thách, học được điều quý giá trong từng khoảnh khắc. Sau 5 năm, chúng ta đứng tại đây, bền chặt hơn bao giờ hết".
Đôi uyên ương thực hiện nghi thức truyền thống trong tiệc cưới.
Cả hai rót rượu mời gia đình hai bên.
Chú rể nói lời cảm ơn bố mẹ vợ đã nuôi dưỡng Tiên Nguyễn thành cô giá xinh đẹp từ trong tâm hồn lẫn vẻ ngoài và mẹ ruột của anh đã nuôi dưỡng ba anh em anh khôn lớn trong tình yêu vô bờ bến. Anh thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.
Cả hai uống rượu giao bôi để kết thúc phần lễ, tiến đến phần tiệc cùng khách mời.
Cô dâu chú rể thể hiện niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại.
Họ trao nhau nụ hôn dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
Gia đình hai bên nhà trai và gái (phải). Mẹ và các anh trai của chú rể từ Canada sang Việt Nam.
Ca sĩ Văn Mai Hương hát mở đầu buổi lễ.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần