Hai trường ở xã đảo TP HCM lại hoãn, chưa mở cửa vào 11/10

242 học sinh Tiểu học Thanh An và THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ chưa thể đến trường từ ngày mai, dù công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Trưa 10/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết ngày mai, Thường trực UBND thành phố họp, bàn phương án mở cửa hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An ở huyện Cần Giờ. Do đó, học sinh có thể chưa đến trường vào ngày mai theo dự kiến trước đó.

Lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ cho biết, hiện công tác chuẩn bị, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại vào ngày mai đã hoàn tất. Tuy nhiên, đây là việc quan trọng, phải chờ lãnh đạo thành phố chấp thuận mới thực hiện.

Ba ngày trước, phương án mở cửa hai trường trên, với các khối 1 - 2 - 6 - 9 - 12 gồm 242 học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND TP HCM xem xét. Đề xuất này được cân nhắc, tính toán sau khi Sở kiểm tra, đánh giá các tiêu chí an toàn phòng dịch tại hai trường.

Đây là lần hoãn mở cửa trường lần thứ hai ở xã đảo này. Ban đầu, UBND huyện Cần Giờ đề xuất mở cửa trường từ ngày 4/10 nhưng được đề nghị lùi lại đến 11/10 để có thêm thời gian chuẩn bị. Sở yêu cầu hai trường khảo sát ý kiến phụ huynh, xây dựng kịch bản dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với từng khối lớp.

Trước đó, huyện đã xét nghiệm cho 60 giáo viên và 242 học sinh, đảm bảo 100% âm tính trước khi dạy học tập trung trở lại. Việc này sẽ được duy trì mỗi tuần một lần nếu học sinh đi học. Mỗi trường sẽ diễn tập xử lý tình huống nếu có ca nhiễm, thành lập tổ an toàn Covid-19.

Chủ trương cho học sinh học tập trung trở lại được lãnh đạo Cần Giờ đưa ra từ ngày 23/9. Việc này thực hiện theo lộ trình nới dần một số hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất khi huyện đạt tiêu chí kiểm soát dịch.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, xã đảo Thạnh An có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức dạy học tiếp. Cơ sở vật chất trường lớp tại đây tốt, sĩ số lớp học thấp (dưới 30 em). Hầu hết học sinh cư trú trên xã đảo, giáo viên được tiêm đủ vaccine, phụ huynh đồng thuận cao.

Hiện 20 quận huyện tại TP HCM được đề nghị công bố kiểm soát được dịch, chỉ còn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh chưa đạt. Trong phương án mở cửa trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc này chỉ diễn ra ở quận huyện được xác định an toàn phòng chống Covid-19, đồng thời trường học đảm bảo bộ tiêu chí an toàn. Việc dạy học trực tuyến được duy trì, thành phố dự kiến mở cửa trường học từ tháng 1/2022, thời điểm kết thúc học kỳ I.

