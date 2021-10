Hai trường đầu tiên học trực tiếp ở TP HCM lùi thời gian mở cửa

TP HCM243 học sinh tiểu học và trung học ở xã đảo Thạnh An sẽ đến trường từ 11/10 - muộn hơn một tuần so với dự kiến - để huyện có thêm thời gian chuẩn bị.

Sáng 1/10, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM thống nhất kế hoạch trên sau khi kiểm tra phương án đảm bảo an toàn tại Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An. Hai trường được yêu cầu hoàn thiện bộ tiêu chí đảm bảo an toàn chống dịch kỹ lưỡng trước khi đón học sinh. "Huyện cũng cần thời gian đánh giá tình hình khi thành phố nới lỏng giãn cách, xét nghiệm cho tất cả thầy cô, học sinh trước khi trở lại", ông Xuân cho biết.

Theo ông Xuân, huyện Cần Giờ hai lần được đánh giá kiểm được soát dịch bệnh, riêng xã đảo Thạnh An không có thêm ca mới từ 12/9. Địa phương có nhiều thuận lợi để tổ chức học trực tiếp: Cơ sở vật chất trường lớp tốt, sĩ số lớp học thấp (dưới 30 em), học sinh cư trú trên xã đảo, hầu hết giáo viên được tiêm vaccine, phụ huynh đồng thuận cao.

Phó giám đốc Sở Dương Trí Dũng yêu cầu hai trường chuẩn bị thêm kế hoạch diễn tập, dự báo tình huống có thể xảy ra. "Giả sử có một trường hợp F0 ở trường thì việc khoanh vùng ra sao, lớp học đó di chuyển về đâu, trường phối hợp với địa phương đảm bảo quy trình phòng chống dịch như thế nào", ông Dũng lấy ví dụ.

Phương án mở cửa hai trường học ở Thạnh An được trình Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM ngày 29/9.

Tiểu học Thạnh An dự kiến cho 112 học sinh tại 4 lớp học trở lại; THCS - THPT Thạnh An có 131 em ở 5 lớp. Học sinh được bố trí ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, phân luồng để tránh tập trung đông. Bậc trung học sẽ dạy trực tiếp 50% thời khoá biểu, còn lại các em học trực tuyến.

Nếu kế hoạch được thực hiện, Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An là hai trường đầu tiên ở TP HCM tổ chức dạy học trực tiếp trong năm học này.

Học sinh trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ đến trường hồi tháng 4/2021. Ảnh: Hữu Khoa

Chủ trương rà soát, cho học sinh học tập trung trở lại được lãnh đạo Cần Giờ đưa ra hơn một tuần trước. Việc này thực hiện theo lộ trình nới dần một số hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất khi huyện đạt tiêu chí kiểm soát dịch.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cần Giờ có hơn 13.100 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tại 26 trường. Huyện có khoảng 1.400 giáo viên, nhân viên trường học, hầu hết đã được tiêm vaccine.

Sau ngày 30/9, theo chỉ thị của UBND TP HCM, các hoạt động giáo dục tiếp tục theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy trực tiếp. Hơn 1,3 triệu học sinh phổ thông TP HCM đang học trực tuyến trong khi 340.000 trẻ mầm non chưa xác định được ngày quay lại trường.

Cần Giờ hiện ghi nhận hơn 1.500 ca Covid-19, xếp cuối trong 22 quận, huyện tại TP HCM. Huyện này cùng với TP Thủ Đức, các quận 1, 3, 5, 7, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Củ Chi, Nhà Bè đã công bố kiểm soát được dịch bệnh.

Mạnh Tùng